Apfelkabinett am 14.10.2026
Apfelkabinett am 14.10.2026 / Bild: via dts Nachrichtenagentur
Politik

Apfelkabinett bei Merz: Apfelköniginnen zu Gast, Obstbauern ernten 22 Prozent weniger Äpfel

dts NachrichtenagenturLetztes Update 14. Oktober 2026
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Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat am Mittwoch gemeinsam mit Mitgliedern seines Kabinetts Apfel- und Blütenköniginnen aus deutschen Anbaugebieten zum alljährlichen „Apfelkabinett“ empfangen.

Seit 1976 gehört das „Apfelkabinett“ fest in den Berliner Regierungskalender. Damit würdige die Bundesregierung die Arbeit im Obstbau, heißt es aus dem Kanzleramt.

Dabei lief es dort zuletzt nicht so gut: Die Obstbauern ernteten in diesem Jahr rund 890.600 Tonnen Äpfel und damit 22 Prozent weniger als im Vorjahr. Grund dafür waren Schäden durch Hitze und Trockenheit, aber auch durch Hagel. Auch die Anbaufläche ging leicht zurück.

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