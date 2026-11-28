Die angekündigte Milliardeninvestition von Tesla in eine neue Fabrikhalle in Grünheide dürfte nicht die letzte Investitionsentscheidung in dieser Größenordnung an dem Standort bleiben. „Über die Produktionsanlagen wird zu einem späteren Zeitpunkt entschieden, die Planungen sind noch nicht final abgeschlossen“, sagte André Thierig, der Leiter des Tesla-Werks, dem „Handelsblatt“. Wie hoch die Investitionen in die Produktionsanlagen für die neue Fabrik ausfallen werden, stehe noch nicht fest, sagte Thierig. Zuvor müssten noch Grundsatzentscheidungen über den Einsatz neuer Fertigungstechnologien in dem neuen Werk getroffen werden. Die Produktionsanlagen dürften aber teurer als die Fabrikhalle sein, in der sie stehen sollen. „Diese Spekulation kann man so anstellen“, sagte Thierig.

In der vergangenen Woche hatte der US-Elektrowagenhersteller angekündigt, bis 2029 „in einem ersten Schritt“ drei Milliarden Euro in die Erweiterung seines einzigen Produktionsstandorts in Europa zu investieren. Die gesamten Investitionen von Tesla in Grünheide steigen damit auf rund zehn Milliarden Dollar. In der neuen Fabrikhalle sollen perspektivisch jedes Jahr bis zu einer Million vollautonome Fahrzeuge ohne Lenkrad und Pedale gebaut werden. Dass es für solche Fahrzeuge in Europa noch keine Zulassung für den Straßenverkehr gibt, macht Thierig keine Sorgen. „Tesla hat schon oft eine Vorreiterrolle eingenommen. Beim autonomen Straßenverkehr wollen wir wieder vorangehen“, sagte er dem „Handelsblatt“.

Das vollautonome Cybercab, das von 2029 an in Grünheide gebaut werden soll, ist bislang nur in zwei Städten in Texas als Teil eines kommerziellen Robotaxi-Dienstes von Tesla im Einsatz. „Dabei wird es nicht bleiben, und natürlich wollen wir das vollautonome Fahren auch über die USA hinaus ausrollen“, sagte Thierig. Das Potenzial von autonomen Fahrzeugen mit Blick auf die Sicherheit und die Kosten sei enorm.

Foto: Grünheide in Brandenburg (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur