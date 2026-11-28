Der frühere SPD-Parteivorsitzende Norbert Walter-Borjans übt mit Blick auf die Vorsitzendendebatte beim Juso-Bundeskongress in Bochum scharfe Kritik an der amtierenden SPD-Spitze. Es gebe derzeit einfach keine von der Parteiführung verkörperte sozialdemokratische Erzählung, die eine klare Haltung in großen weltpolitischen Fragen mit einem Angebot für Alltagssorgen der Menschen verknüpfe, sagte Walter-Borjans der „Rheinischen Post“. Er forderte die Parteispitze auf, potenzielle Widersacher mit ihren Talenten und ihrer Prominenz nicht ängstlich auszugrenzen, sondern offensiv einzubinden. Gerade die Debattenpartei SPD habe damit ihre stärksten Phasen erlebt, sagte Walter-Borjans.

Der SPD-Linke Ralf Stegner mahnte mit Blick auf die Vorsitzendendebatte, die SPD werde keinen Messias finden können, der ihre Probleme wegzaubere. Das müsse sie schon selbst tun. Er forderte, professionelle Arbeit in der Regierungskoalition im Bund zu leisten, zu der es gegenwärtig keine vertretbare Alternative gebe, weil alles andere rechts davon wäre. Es gehe darum, auf allen Ebenen sich um sozial gerechte und praxistaugliche Antworten auf die realen Probleme zu kümmern, die Millionen von Menschen betreffen, so Stegner. Als Beispiele nannte er die Themen Arbeit, Rente, Miete, Gesundheit, Pflege, Bildung und Infrastruktur.

Wichtige Themen wie Friedenspolitik dürfe man nicht kampflos Rechtsextremisten und Populisten überlassen und müsse Klartextkommunikation betreiben. Dafür brauche es ein Führungsteam, das Orientierung und Leidenschaft mit Führungskompetenz und Glaubwürdigkeit verbinde und Hoffnung ausstrahle, dass die SPD aus den Niederungen der Umfragewerte und Wahlergebnisse wieder herauskomme, sagte Stegner der „Rheinischen Post“.

Foto: Norbert Walter-Borjans (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur