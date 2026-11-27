Vor den Verhandlungen der Vereinten Nationen über ein globales Steuerabkommen in Nairobi drängt die Umweltschutzorganisation Greenpeace auf eine Einigung, mit der mehr Geld für Klima- und Umweltschutz zur Verfügung gestellt werden können.

Die Weltklimakonferenz COP31 sei ins Stocken geraten, weil die reichen Länder behaupteten, sie hätten kein Geld für Klimaschutzmaßnahmen, obwohl das Geld doch direkt vor ihrer Nase liege, sagte Nina Stros, Senior Policy Expert von Greenpeace International. „In Nairobi haben die Regierungen genau das richtige Werkzeug, um diesen Reichtum aus den Händen der umweltverschmutzenden Konzerne und der Milliardäre, die ihn horten, zu befreien, und es wäre schlicht Heuchelei, davon keinen Gebrauch zu machen.“

Der Versuch, die Superreichen und umweltverschmutzende Unternehmen Land für Land zu besteuern, gleiche dem Versuch, Wasser in einem löchrigen Eimer zu transportieren, so Stros. Sobald eine Regierung die Messlatte höher lege, sickere ihr Vermögen direkt durch Offshore-Schlupflöcher ab. „Diese UN-Verhandlungen sind eine entscheidende Chance, ein wasserdichtes globales Steuersystem aufzubauen, das die Lecks stoppt und die reichsten Umweltverschmutzer endlich zur Kasse bittet“, erklärte die Greenpeace-Expertin.

Die Gespräche in Nairobi gehen auf eine Initiative afrikanischer Staaten zurück und sollen vom 30. November bis zum 10. Dezember dauern. Im Herbst 2027 soll die UN-Generalversammlung über ein Abkommen abstimmen.

Greenpeace fordert, dass das Abkommen verbindliche Verpflichtungen mit strengeren Bestimmungen zur Zuteilung von Besteuerungsrechten, einen globalen Mindeststeuerstandard für extreme Vermögen sowie eine Verpflichtung für Regierungen einführt, ihre öffentlichen Ausgaben an die Verpflichtungen aus Klima- und Umweltabkommen anzupassen. Die Umweltschützer werben für die Einführung einer Umweltsteuer auf die Gewinne großer Öl- und Gasunternehmen, um jährlich mehr als 100 Milliarden US-Dollar für multilaterale Fonds zur Unterstützung von Gemeinschaften zu erlangen, die besonders von der Klimakrise betroffen sind.

Laut einem Bericht des Tax Justice Network entgehen den Ländern jährlich 583 Milliarden US-Dollar an nicht gezahlten Steuern. Davon entfallen 475 Milliarden US-Dollar auf multinationale Konzerne, die Gewinne in Niedrigsteuergebiete verlagern, und 109 Milliarden US-Dollar auf vermögende Privatpersonen, die ihr Vermögen im Ausland verstecken.

Foto: Greenpeace-Protest (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur