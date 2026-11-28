Der ADAC kritisiert große Preisunterschiede an Ladesäulen und ruft die EU-Kommission zum Handeln auf. Das berichtet der „Spiegel“. Durch den Anstieg der Spritpreise infolge des Irankriegs ist das Laden eines E-Autos im Schnitt günstiger als das Tanken eines Verbrenners: Bei Durchschnittspreisen von 52 Cent je Kilowattstunde (kWh) an öffentlichen Normalladesäulen und 61 Cent an Schnellladesäulen ergeben sich bei einem typischen Verbrauch Stromkosten von zehn bis zwölf Euro je 100 Kilometer. Zum Vergleich: Benzin kostete für die gleiche Strecke mit den mittleren Preisen im Oktober 12,68 Euro, Diesel 13,57 Euro. Das zeigt eine Analyse des Versorgers Lichtblick, die 17 große Ladestromanbieter umfasst.

Allerdings verlangen manche Betreiber derart hohe Preise an Schnellladesäulen, dass das Laden dort im Vergleich zum Benzintanken doch wieder teurer ist. Spitzenreiter ist der Versorger Mainova aus Frankfurt am Main mit 76 Cent pro kWh. Mainova sagte, dieser Preis falle nur an, wenn man „ad hoc“, also nicht mit Ladekarte oder Ladeapp, sondern mit Kreditkarte bezahle. Dies sei ein „Sonderfall“, die große Mehrheit der E-Auto-Fahrer nutze Apps oder Ladekarten. Der Ad-hoc-Preis sei unter anderem wegen der Kosten für Kartenterminals, Zahlungsabwicklung und Abrechnung höher.

Laut ADAC ist die Zahlung im Mittel 22 Prozent teurer, wenn Kunden keinen Vertrag mit dem Betreiber der jeweiligen Säule abgeschlossen haben. Wer die Ladekarte oder App eines anderen Anbieters nutze, zahle durchschnittlich gar 26 Prozent mehr; das Fachwort dafür lautet Roaming. „In einem Supermarkt würden wir solche Preisunterschiede für ein und dasselbe Produkt niemals akzeptieren“, sagte ADAC-Verkehrspräsident Peter König dem „Spiegel“. Als Ausweg nutzen viele E-Auto-Fahrer mehrere Ladekarten und Apps.

Die EU-Kommission will 2027 einen Reformvorschlag für eine Verordnung vorlegen, die Ladesäulen in Europa reguliert. Der ADAC ruft Brüssel dazu auf, auf diesem Weg gegen „diskriminierende Geschäftspraktiken“ vorzugehen, die „die Verbraucherpreise in die Höhe treiben“. Die Kommission solle klarstellen, welche Aufpreise beim Roaming angemessen seien. Doch die Kommission ist vorsichtig. Würde Brüssel Ad-hoc-Aufpreise verbieten, müssten alle Kunden einen „Mittelpreis“ zahlen, sagte Kai Tullius von der Generaldirektion Verkehr bei einer Veranstaltung im Europaparlament. Teurer würde es dann ausgerechnet für jene, die sich gut informiert hätten und häufig öffentliche Säulen nutzten.

Foto: E-Auto-Ladestation (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur