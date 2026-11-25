Der Bundestagsabgeordnete Knuth Meyer-Soltau muss um seine Zukunft in der AfD fürchten. Der Bundesvorstand hat einem Bericht der „Welt“ zufolge am Montagmorgen beschlossen, ein Parteiausschlussverfahren gegen den Politiker einzuleiten.

Bis zu einer Entscheidung des Landesschiedsgerichts schließt der Bundesvorstand den Abgeordneten zudem mit sofortiger Wirkung von der Ausübung seiner Mitgliedsrechte aus. Meyer-Soltau sitzt als Beisitzer im Landesvorstand der nordrhein-westfälischen AfD, darf nun aber nicht mehr an den Vorstandssitzungen teilnehmen oder dort abstimmen.

Die Zeitung beruft sich auf den 34-seitigen Ausschlussantrag gegen Meyer-Soltau, eine vorherige Stellungnahme des Abgeordneten sowie zahlreiche weitere Dokumente und E-Mails aus dem Verfahren. In dem Antrag wird dem Abgeordneten unter anderem das Verschweigen eines Interessenkonflikts bei Auswahl, Beauftragung und Einsatz des Auszählsystems, die Beleidigung des Bundestagsabgeordneten Matthias Helferich sowie missbräuchliche zivilrechtliche Inanspruchnahme vorgeworfen.

Eine Schädigung der Partei sei weder beabsichtigt gewesen noch sei ein persönlicher Vorteil angestrebt worden, heißt es in Meyer-Soltaus Stellungnahme an den Bundesvorstand zu der auf dem Landesparteitag im Juli in Marl eingesetzten Zählmaschine. Meyer-Soltau wird zudem etwa vorgeworfen, Helferich bei dem Parteitag beleidigt zu haben. Der Bundesvorstand beklagt hierzu einen respektlosen und aggressiven Umgangston zwischen Mandatsträgern derselben Partei.

Mit der Einleitung des Ausschlussverfahrens konfrontiert, sagte Meyer-Soltau am Montag der „Welt“: „Ich halte das Verfahren für nicht begründet. Es drängt sich der Eindruck auf, dass der Bundesvorstand die Mehrheiten im NRW-Landesvorstand zugunsten des Lagers von Matthias Helferich drehen will.“ Dem Ausschlussverfahren und den Strafanzeigen von Helferich sehe er gelassen entgegen. Das zivilgerichtliche Verfahren habe keinen Parteibezug gehabt. Er habe keine falsche Versicherung abgegeben.

In Meyer-Soltaus Stellungnahme an den Bundesvorstand heißt es: „Die von mir abgegebene Versicherung entsprach meiner eigenen Wahrnehmung. (…) Ich bin seit über 25 Jahren als Strafverteidiger tätig und ganz sicher nicht in die AfD eingetreten, um mich endlich einmal strafbar zu machen.“

Foto: Knuth Meyer-Soltau (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur