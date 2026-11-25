Mehr als jedes dritte Unternehmen (37 Prozent) in Deutschland mit mindestens zehn Beschäftigten nutzt im Jahr 2026 Technologien der künstlichen Intelligenz (KI). Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mitteilte, ist damit innerhalb eines Jahres die Nutzung von KI um elf Prozentpunkte gestiegen. 2025 nutzte etwa jedes vierte Unternehmen (26 Prozent) KI.

Große Unternehmen ab 250 Beschäftigten setzen deutlich häufiger KI-Technologien ein als kleine und mittlere Unternehmen. So nutzen 73 Prozent der Großunternehmen KI, aber nur 49 Prozent der mittleren Unternehmen mit 50 bis 249 Beschäftigten und 33 Prozent der kleinen Unternehmen mit 10 bis 49 Beschäftigten. In allen Größenklassen wird KI im Vergleich zum Vorjahr häufiger genutzt (Großunternehmen: +16 Prozentpunkte, mittlere Unternehmen: +13 Prozentpunkte, kleine Unternehmen: +10 Prozentpunkte).

Unternehmen, die KI einsetzen, nutzen am häufigsten Technologien zur Erzeugung von Bildern, Videos, Ton und Audio (59 Prozent), Technologien zur Analyse von Schriftsprache (54 Prozent) und Technologien zur Spracherkennung (45 Prozent).

Diese Technologien werden vorrangig für Marketing oder Vertrieb (35 Prozent), zur Organisation von Unternehmensverwaltungsprozessen oder das Management (31 Prozent) sowie für Buchführung, Controlling oder Finanzverwaltung (28 Prozent) genutzt.

Von den Unternehmen, die bisher keine KI-Technologien nutzen, haben 18 Prozent deren Einsatz bereits in Betracht gezogen. Nach den Gründen für den Nichtgebrauch gefragt, nannten diese Unternehmen: Fehlendes Wissen (65 Prozent), Bedenken hinsichtlich der Wahrung des Datenschutzes und der Privatsphäre (61 Prozent), Unklarheit über die rechtlichen Folgen (60 Prozent), Inkompatibilität mit vorhandenem Bestand an Geräten, Software und Systemen (47 Prozent), Schwierigkeiten mit der Verfügbarkeit oder Qualität der Daten (41 Prozent), zu hohe Kosten (36 Prozent) und ethische Überlegungen (27 Prozent). 18 Prozent dieser Unternehmen schätzen den Einsatz von künstlicher Intelligenz in ihrem Unternehmen als nicht sinnvoll ein.

Foto: KI-Nutzung am Arbeitsplatz / Bild: via dts Nachrichtenagentur