Die deutsche Wirtschaft kommt nach Einschätzung der Unternehmen auch im kommenden Jahr nicht nachhaltig in Schwung. Neun von zehn Firmen rechnen für 2027 mit einer weiterhin schleppenden Entwicklung statt mit einer anhaltenden wirtschaftlichen Erholung. Das geht aus einer Zusatzbefragung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW Köln) hervor, an der im Oktober 935 Unternehmen teilnahmen und über die die Funke-Mediengruppe berichtet.

Nur neun Prozent erwarten demnach, dass die deutsche Wirtschaft im kommenden Jahr eine nachhaltige Erholung erreicht. Besonders pessimistisch ist die Industrie: Hier rechnen lediglich sechs Prozent mit einer konjunkturellen Wende. Im Baugewerbe sind es sieben Prozent, bei den Dienstleistungsunternehmen zwölf Prozent. 88 Prozent der Dienstleister, 93 Prozent der Bauunternehmen und 94 Prozent der Industriebetriebe gehen dagegen von einer weiterhin schleppenden Entwicklung aus.

Die Einschätzungen der Unternehmen fallen damit deutlich pessimistischer aus als die offiziellen Konjunkturerwartungen. Die Bundesregierung rechnet in ihrer Herbstprojektion für 2027 mit einem Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts von 1,1 Prozent. Auch im laufenden Jahr hat sich die deutsche Wirtschaft besser entwickelt als zunächst erwartet. Nach Angaben des IW konnte sie zuletzt vier Quartale in Folge gegenüber dem jeweiligen Vorquartal zulegen.

Dennoch bleiben die kurzfristigen Erwartungen der Unternehmen laut Umfrage verhalten. 32 Prozent der befragten Firmen rechnen für 2027 mit einem Rückgang ihrer Produktion, nur 20 Prozent erwarten einen Zuwachs. Der Saldo aus positiven und negativen Produktionserwartungen bleibt damit im negativen Bereich.

Als größte Belastung nennen die Unternehmen die Entwicklung der Rohstoff- und Energiepreise. 80 Prozent der Firmen, die eine anhaltend schwache Konjunktur erwarten, führen diesen Faktor an. 75 Prozent verweisen auf steigende Arbeitskosten einschließlich der Sozialabgaben, 71 Prozent auf ausbleibende Verbesserungen bei den Standortbedingungen. Eine schwache Weltwirtschaft nennen 56 Prozent, internationale Handelskonflikte und Protektionismus 54 Prozent.

Auch steigende Steuern und Abgaben (48 Prozent), eine schwache Konsumnachfrage (44 Prozent) sowie Störungen bei Lieferketten und Energieversorgung (42 Prozent) zählen zu den häufig genannten Gründen. 35 Prozent sehen Fachkräfteengpässe als Hindernis für eine Erholung. Finanzierungsprobleme spielen dagegen eine vergleichsweise geringe Rolle: 17 Prozent führen sie als Grund für ihre pessimistische Einschätzung an.

Die wenigen Unternehmen, die eine Erholung erwarten, setzen vor allem auf staatliche Investitionen und Bürokratieabbau. Beide Faktoren nennen jeweils 48 Prozent dieser Firmen als mögliche Impulse. 47 Prozent hoffen auf eine Erholung der Weltwirtschaft, 41 Prozent auf stabile Lieferketten und eine sichere Energieversorgung. Auch eine geringere Steuer- und Abgabenbelastung sowie Fortschritte bei Digitalisierung und künstlicher Intelligenz könnten aus Sicht der Unternehmen zur Belebung beitragen.

Aus den Ergebnissen leitet das IW Handlungsbedarf für die Politik ab. Insbesondere bei Energiepreisen, Sozialabgaben und allgemeinen Standortbedingungen seien Verbesserungen notwendig. Zugleich zeige die Befragung, dass Bürokratieabbau und staatliche Investitionen wichtige Ansatzpunkte für eine bessere Wettbewerbsfähigkeit seien.

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