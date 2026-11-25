Die Bundesbürger steigen wegen der hohen Spritpreise häufiger auf andere Verkehrsmittel um und kaufen zudem weniger ein. Daran ändert auch der von der Bundesregierung eingeführte Tankrabatt nichts, den viele Autofahrer kaum als Entlastung wahrnehmen.

Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie des Düsseldorfer Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), die an diesem Dienstag veröffentlicht wird und über die die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet. Trotz des Tankrabatts lagen die Preise für Benzin zuletzt um mehr als 40, die für Diesel sogar um rund 70 Prozent über dem Niveau von vor Ausbruch der Coronakrise.

Obwohl die Tankstellen den Rabatt zumindest teilweise an die Kunden durchreichen, gaben in einer IMK-Befragung 61 Prozent der Menschen an, dass sie die Entlastung kaum spüren. Nur 19 Prozent haben das Gefühl, dass ihnen der Staat spürbar unter die Arme greift. Tatsächlich liegt die mittlere Ersparnis durch den Tankrabatt bei gerade einmal 13 Euro im Monat. Dabei steigt der Betrag mit dem Haushaltseinkommen an, die gesamte Spanne liegt bei sieben bis 19 Euro. Jeweils rund 50 Prozent der 5.000 Befragten geben an, dass sie zuletzt spritsparender gefahren oder aber ihr Auto seltener genutzt haben. 36 Prozent sind öfter mit dem Rad gefahren oder zu Fuß gegangen, 18 Prozent haben sich häufiger für öffentliche Verkehrsmittel entschieden.

Laut Studie gab ein Drittel der Erwachsenen in Deutschland, die ein Verbrenner-Auto nutzen, wegen der hohen Spritpreise zuletzt auch weniger Geld für andere Güter und Dienstleistungen, etwa Restaurantbesuche, aus. 44 Prozent rechnen damit, dass sie ihren Konsum auch im kommenden Jahr einschränken müssen. Das sind rund elf Prozentpunkte mehr als bei vergleichbaren Haushalten, in denen kein Auto genutzt wird. Rund 43 Prozent der Befragten mit Verbrenner-Pkw machen sich angesichts der Entwicklung der Benzin- und Diesel-Preise große, weitere 43 Prozent einige Sorgen. Diejenigen mit großen Sorgen planen zu 63 Prozent Konsumeinschränkungen, diejenigen ohne Sorgen nur zu 17 Prozent.

Auf die Frage, wie der Staat am besten helfen könnte, nennen 52 Prozent der Befragten, die einen Verbrenner fahren, eine einheitliche Entlastung für alle Haushalte, 29 Prozent präferieren eine gezielte Unterstützung von Geringverdienenden. Elf Prozent wollen vor allem Menschen entlasten, die besonders viel für Sprit ausgeben, was dem Modell des Tankrabatts relativ nah kommt. Neun Prozent lehnen jede staatliche Unterstützung ab.

Foto: Tankstelle (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur