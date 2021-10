Wie Shopboostr den Markt für Online Plattformen revolutioniert hat

Anzeige

Die in Berlin und München ansässige Agentur Shopboostr hat sich auf die Erstellung von komplexen Online Plattformen fokussiert. Das Unternehmen hat in den vergangenen Jahren über 100 Online Plattformen erfolgreich umgesetzt und verfügt über eine breit gefächerte Markterfahrung, technische Expertise sowie über eine bewährte Vorgehensweise bei Umsetzung von Online Projekten.

Die Geschichte von Shopboostr fängt in 2015 in der Start-Up Szene Berlins an. Das junge Unternehmen gewinnt damals einen Wettbewerb für Innovation im digitalen Bereich, welcher von dem deutschen Telekom gemeinsam mit der Postbank organisiert wurde. Shopboostr überzeugt die Jury mit dessen innovativen Ansatz und wird unter über 100 anderen Unternehmen als Gewinner ausgewählt.

Bereits nach der Gründung hat sich Shopboostr auf die aufstrebende Niche für Online Plattform spezialisiert. Die Agentur hat bis heute bereits über 100 erfolgreiche Projekte dieser Art in mehreren Industrien für ihre Kunden umgesetzt. Shopboostr ist darüber hinaus zu einem der Marktführer auf dem deutschsprachigen Markt in diesem Bereich geworden. 70% der Neukunden von Shopboostr kommen aus Weiterempfehlungen oder sind wiederkehrende Kunden mit neuen Projekten.

Wie hat die Agentur dieses Ergebnis erreicht? “Für uns sind Online Plattformen zu einer Leidenschaft geworden. Wir interessieren uns für innovative Geschäftsmodelle, welche über das Matching zwischen Nachfrager und Anbieter realisiert werden können und glauben, dass Online Plattformen die Zukunft der Vermittlung von Dienstleistungen sind.” so Dimitri Haußmann, Geschäftsführer von Shopboostr.

Weiterhin hat Shopboostr eine alternative Vorgehensweise angenommen – Neukunden können sich um eine einstündige, kostenlose und unverbindliche Beratung über die Webseite der Agentur bewerben. In diesem Gespräch wird dem Kunden nichts verkauft oder über die vergangene Erfolge des Unternehmens berichtet. Vielmehr geht es darum, eine erste gemeinsame Strategie für die Umsetzung einer neuen Online Plattform zu erstellen, sowie einen genauen Plan zu erarbeiten, welcher die einzelnen Schritte einer Online Plattform Entwicklung von A bis Z skizziert.

Shopboostr erklärt warum sich das Unternehmen auf Plattformen spezialisiert hat und wie man eine erfolgreiche Plattform auf den Markt bringt

Dimitri Haußmann erklärt wie seine Agentur Shopboostr sich von anderen Webagenturen auf dem Markt unterscheidet:

“Die Erstellung von Online Plattformen ist besonders komplex und erfordert bestimmte Kenntnisse und Fachexpertise, welche bei üblichen Webagenturen mit einem breitem Fokus nur selten vorhanden sind. Ein großer Fehler, welcher von vielen Agenturen gemacht wird, besteht in einer schlechten Planung – sie denken, dass die Entwicklung einer Online Plattform nicht anders als die Umsetzung von scheinbar vergleichbaren Projekten wie Webseiten oder Onlineshops ist. Das kann jedoch nicht ferner der Wahrheit liegen – Online Plattform erfordern eine spezielle Vorgehensweise in praktisch jedem Bereich von ihrer Entwicklung, Konzeption, Design, Programmierung, bis hin zum Market Launch. Zum Beispiel muss man die technischen Voraussetzungen im Voraus kennen, die im Einklang mit den entsprechenden Funktionalitäten einer erfolgreichen Online Plattforms stehen.

Nach einer langjährigen Arbeit mit Online Plattformen aus unterschiedlichsten Branchen haben wir eine bewährte Vorgehensweise für die Erstellung entwickelt. Wir fangen immer mit einer ausführlichen Konzeptionsphase an, in der wir die Wettbewerbsvorteile der Plattform identifizieren und eine Strategie für ihre Umsetzung erarbeiten. Besonders wichtig ist die grundlegende Planung welche danach kommt – da Online Plattformen sehr komplex aus technischer Sicht sind, können wir uns und unseren Kunden viel Zeit und Kosten sparen, indem wir die genauen Funktionalitäten und technischen Voraussetzung im Vorfeld definieren.

Im weiteren Schritt sorgen wir für das Design inklusive der Benutzererfahrung (UX / UI) – wir haben in der Vergangenheit tausenden von Tests bereits sowie die führenden Plattformen auf dem Markt grundlegend analysiert, sodass wir die wichtigsten Variablen für die Gestaltung eines hervorragenden Kundenerlebnisses genau kennen. Im weiteren Schritt geht es zur Programmierung der Plattform mit den Programmiersprachen und Frameworks auf dem Markt, welche für die Entwicklung von Online Plattformen am besten geeignet sind. Anschließend testen wir die Plattform im Live-Umgebung für ihre technische Vollkommenheit. Am Ende geht es zum Marktlaunch und zur Vermarktung der Online Plattform – hierzu erarbeiten wir eine langfristige Marketingstrategie, welche die Nutzerbasis der Plattform kontinuierlich erweitert.

Der Markt für Online Plattformen ist heute schon ziemlich profitabel aber gleichzeitig auch hart umstritten. Wenn man mit den Marktführern wie ImmobilienScout24 oder EbayKleinanzeigen konkurrieren möchte, gibt es keinen Spielraum für Kompromisse.“

Falls Sie eine eigene Online Plattform erstellen möchten, finden Sie weitere Details für eine Zusammenarbeit mit Shopboostr auf deren Webseite: www.shopboostr.de