Wie man Fake News erkennt

Die Fülle an Fake News im Internet ist ein zunehmend besorgniserregendes Problem. Die aktuellen Krisen haben dieses Phänomen verstärkt und die Spitzentechnologie trägt dazu bei, dass sie immer wirksamer werden. Jeder Internetnutzer sollte daher seine Wachsamkeit erhöhen, die richtigen Werkzeuge zum Surfen im Internet verwenden und sich einige Reflexe aneignen, um Fake News in der Informationsflut, mit der er konfrontiert ist, zu erkennen.

Fake News nimmt zu

Auch wenn es Fake News schon immer gab, kann man den Beginn ihrer Zunahme mit dem Aufkommen der sozialen Netzwerke in Verbindung bringen. Mit diesen Plattformen verbreiten sich Nachrichten sofort, während sie gleichzeitig von Algorithmen aufgewertet werden. Wenn die Gesellschaft Krisen wie Pandemien, den Krieg in der Ukraine oder den Klimawandel erlebt, verleiht dieser Kontext den Fake News noch mehr Gewicht. Diese Krisen verstärken den Informationshunger, die Sensationslust und verleihen vorgefertigten oder verschwörerischen Erklärungen Glaubwürdigkeit.

In den letzten Jahren haben Medien aller Art (offizielle und inoffizielle) als Resonanzboden für oftmals ungeprüfte Informationen gedient. Es ist heute nicht ungewöhnlich, dass Nachrichtensendungen mit Fake News verseucht sind, die von Personen mit bösen Absichten weiterverbreitet werden, aber auch von Personen, die von diesen Informationen einfach nur getäuscht wurden.

76 % der jungen Menschen glauben, dass sie Desinformationen und Fake News ausgesetzt waren, und alle Studien neigen dazu, dies zu belegen. Fake News ertränken echte und qualitativ hochwertige Informationen in einem ständigen Strom von Lügen und machen die Nutzer zunehmend zweifelnd gegenüber der Presse und den Medien insgesamt.

Die Technologie hinter Fake News wird immer ausgefeilter

Heutzutage ist eine Fake News nicht mehr nur einfache Informationen, sondern werden von technologischen Verbreitungswegen und Inhalten begleitet, die dazu tendieren, sie glaubwürdig zu machen. Im letzteren Fall sind Deep Fakes zu nennen, also Videos, in denen das Gesicht einer Persönlichkeit manipuliert werden kann, um eine bestimmte Haltung oder Äußerung vorzutäuschen. Die technologischen Fortschritte in diesem Bereich sind atemberaubend und das menschliche Auge hat zunehmend Schwierigkeiten, zwischen Fälschung und Wahrheit zu unterscheiden. Das Beispiel russischer Werbespots für eine Telefongesellschaft mit einem Deep-Fake von Bruce Willis spricht für sich: Die Werbung wurde auf Kosten des Schauspielers gemacht und das Ergebnis erweist sich als bluffend.

Auch der Fall von Bots in sozialen Netzwerken ist sehr alarmierend. Es ist sehr einfach geworden, mehrere Accounts zu erstellen, die Fake News in großer Zahl verbreiten. Diese große Anzahl von Teilungen beeinflusst die Algorithmen, die diese Fake News dann massiv voranstellen und zu ihrer Verbreitung beitragen. Die Bedeutung der Technologie bei der Erstellung von Fake News macht die Internetsicherheit zu einem immer wichtigeren Anliegen. Jeder Internetnutzer, der sich dieser Risiken bewusst ist, sollte daher alle Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, um seine Verbindung zu schützen. Die Einführung von Lösungen wie einem VPN, einer Firewall oder einem hochwertigen Antivirenprogramm sind elementare Voraussetzungen für jeden Internetnutzer.

Wie kann man Fake News erkennen?

Bisher ist es technisch nicht möglich, Fake News mit Sicherheit zu erkennen. Dennoch werden einige Maßnahmen ergriffen, um die Art und Weise ihrer Erkennung zu verfeinern und die Nutzung dieser Inhalte zu regulieren. In der Zwischenzeit ist es besonders wichtig, kritisch zu sein, d. h. nicht jede sensationelle oder überraschende Nachricht für bare Münze zu nehmen, sondern stattdessen bestimmte Vorsichtsreflexe zu befolgen, wie z. B. die folgenden: