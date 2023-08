Influencer Marketing – Warum Authentizität der Schlüssel zum Erfolg ist

Influencer Marketing ist in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden. Wichtig bei dieser Art von Marketing ist vor allem die Authentizität des jeweiligen Influencer. Denn eine Zusammenarbeit mit einem nicht glaubwürdigen Influencer kann schnell zu Schäden der Reputation von Unternehmen führen.

Im Rahmen des Influencer Marketings geht es darum, dass Marken mit Hilfe von Influencern ihre Produkte oder Dienstleistungen bewerben und dadurch eine höhere Reichweite erzielen, als die Unternehmen selbst. Wichtig bei einer solchen Zusammenarbeit zwischen Marke und Influencer ist die Authentizität. Doch wie kann Authentizität im Rahmen des Influencer Marketings erreicht werden? Hierbei kommt es vor allem darauf an, dass der Influencer wirklich hinter dem beworbenen Produkt steht und es selbst nutzt oder getestet hat. Auch eine transparente Kennzeichnung von Werbung ist ein wichtiger Faktor für Authentizität. Es sollte deutlich erkennbar sein, wenn ein Post oder Video gesponsert wurde.

Warum ist Authentizität der Schlüssel zum Erfolg beim Influencer Marketing?

Wenn das Publikum merkt, dass ein Influencer nur aus rein finanziellen Gründen eine Kooperation eingeht und das beworbene Produkt gar nicht benutzt oder schlecht findet, sinkt das Vertrauen in den Influencer und somit auch in die Marke. Das Publikum möchte sich auf Empfehlungen von Personen verlassen können, denen sie vertrauen und deren Meinung sie schätzen. Fake News spielen hier ebenfalls eine Rolle, da sie das Vertrauen in Informationen generell beeinträchtigen können. Daher ist es umso wichtiger, dass im Rahmen des Influencer Marketing auf Authentizität geachtet wird.

Wie wird Authentizität erreicht?

Zunächst einmal sollte man darauf achten, dass die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Influencer auf Augenhöhe stattfindet und der Influencer seine eigene Meinung vertreten darf. Auch Transparenz spielt eine wichtige Rolle: Es sollte klar erkennbar sein, wenn es sich um bezahlte Werbung handelt. Ein weiterer Aspekt ist die Auswahl des passenden Influencers: Wenn er bereits von sich aus Interesse an dem beworbenen Produkt zeigt oder es selbst nutzt, steigert dies die Glaubwürdigkeit seiner Empfehlung. Wichtig ist auch, dass der Influencer seine Community im Blick behält und auf ihre Bedürfnisse eingeht. Genauso ist es für die Unternehmen wichtig den richtigen Influencer auszuwählen. Glaubwürdigkeit entsteht nämlich nur dann, wenn der Influencer zur Marke/ zum Unternehmen passt. Ein Influencer mit dem Themenschwerpunkt Autos sollte so zum Beispiel nicht für eine Beauty-Marke Werbung machen.

Eine authentische Darstellung der Produkte durch den Influencer führt dazu, dass sich das Publikum mit dem Produkt identifiziert und es selbst ausprobieren möchte. Der Erfolg des Influencer Marketings hängt direkt von der Authentizität ab. Wenn die Konsumenten spüren, dass es sich um eine Werbekampagne handelt und keine ehrliche Meinung des Influencers vorliegt, wird das Interesse schnell verloren gehen.