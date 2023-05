Attraktiver Einzelhandel: Auch eine Frage passender Bewerbung

Der Einzelhandel kämpft mehr denn je. Bereits vor Jahren war allgemein bekannt, dass die zunehmende Beliebtheit des Onlineshoppings den stationären Einzelhandel gefährdet. Mit Covid-19 und den dazugehörigen Maßnahmen und Lockdowns hat diese Dynamik stark an Fahrt gewonnen. Nun kommen Inflation und vielerorts sinkende Kaufbereitschaft hinzu. Sicher, es ist schwer, gegen Giganten wie Amazon oder Ebay anzukommen. Allerdings ist auch das Bewusstsein für diese Situation bei Kunden und jenen, die noch Kunden werden könnten, gestiegen. Was diesen jedoch häufig fehlt, ist das Wissen um die bestehenden stationären Angebote. Die besten Produkte, Preise und auch der beste Service nutzen wenig, wenn der Endverbraucher sie nicht auch kennt. Die Antwort darauf ist simpel: Die passende Bewerbung muss her. Doch statt direkt auf regelmäßige geringere Ausgaben zu setzen, lohnt es sich, auch einmalige Anschaffungen mit Strahlkraft in Betracht zu ziehen, beispielsweise Leuchtreklame für Firmen.

Wer an Werbung im stationären Einzelhandel denkt, hat zunächst meist die Klassiker im Sinn: Flyer, Zeitungsanzeigen, vielleicht auch Plakate. Diese Optionen haben eines gemeinsam. Ist das Geld einmal ausgegeben und unter die Leute gekommen, wird das meiste davon ohne größere Beachtung im Papierkorb landen. Ein einmaliger Sichtkontakt, das wird Ihnen jeder Werbeexperte bestätigen, zeigt keine große Wirkung und eine langfristige schon gar nicht. Für eine einmalige Aktion oder eine Veranstaltung mag das lohnend sein, geht es jedoch um den geschäftlichen Alltag, nützt es herzlich wenig.

Leuchtreklame für Firmen hingegen zeigt viele Vorzüge. In Innenräumen ist sie nicht nur dekorativ und sorgt unterbewusst für eine höhere Bindung des Kunden an ihr Unternehmen, auch Außen zeigt sie ihre Wirkung. Was leuchtet, fällt direkt ins Auge und bleibt im Kopf. Gerade an dunklen Herbst- oder Wintertagen hebt sich Ihr Logo in Form einer Leuchtreklame besonders gut vom alltäglichen Drumherum ab. Durch eine individuelle Gestaltung schaffen Sie Sichtbarkeit und Wiedererkennungswert. Die Anzahl der Spontankäufe steigt an, aber auch die Kunden, die noch keinen Bedarf an Produkten Ihres Unternehmens haben, behalten ein Bild Ihres Einzelhandels im Gedächtnis. Kommt zu einem späteren Zeitpunkt der Bedarf nach Ihrem Produkt auf, wird gar nicht erst online danach gesucht. Ihr Kunde weiß bereits, woher er bekommt, was er möchte. Eine langfristige Lösung für Kunden und Einzelhandel.