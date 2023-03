Nutzfahrzeuge kaufen: Darauf ist zu achten

Die firmeneigene Fahrzeugflotte bietet oftmals die Grundlage für das gesamte Firmenkonzept. Krankentransport, Landschaftspflege, Lebensmittellieferanten – ohne Transportmöglichkeiten geht es einfach nicht. Verschiedenste Fahrzeugtypen müssen angeschafft, gewartet und richtig genutzt werden. Das geht mit Kosten einher. Deshalb sind Nutzfahrzeuge auch ein wichtiger Bestandteil vieler Unternehmen.

Doch das Aussuchen, Finanzieren und Warten der Nutzfahrzeuge geschieht nun mal nicht von allein. Unternehmer sollten sich daher unbedingt damit befassen, worauf sie beim Kauf von Nutzfahrzeugen achten sollten. Das spart in vielen Fällen Zeit und Geld – außerdem wird in erfolgreichen Unternehmen in Zukunft eher ein noch größerer Bedarf entstehen. Sich einmal in dieses Thema eingelesen zu haben, kann also auch langfristig wertvoll sein.

Nutzfahrzeuge: Deshalb sind sie so wichtig

Die Definition für Nutzfahrzeuge lässt zu wünschen übrig. Meist werden Nutzfahrzeuge einfach nur den Personenkraftwagen (Pkw) entgegengesetzt. Diese transportieren primär Menschen für den privaten Bereich. Alternativ wird hier auch vom Individualverkehr gesprochen.

Nutzfahrzeuge können ebenfalls hauptsächlich zum Personentransport genutzt werden – so gelten Busse im öffentlichen Nahverkehr als Nutzfahrzeuge. Logischerweise handelt es sich hier jedoch nicht mehr um eine private Nutzung. Das gilt auch bei Zugmaschinen, Feuerwehrfahrzeugen und Kastenwagen, die ebenfalls zu den Nutzfahrzeugen zählen.

Die Bauart und Einrichtung der Fahrzeuge sollte an den Zweck angepasst sein. Von der Nutzung eines Privatfahrzeugs für gewerbliche Zwecke ist abzusehen, da dies zusätzliche Kosten für die Wartung und bei der Versicherung verursacht. Es ist nicht unmöglich, auch für den Individualverkehr gedachte Fahrzeuge für gewerbliche Zwecke zu verwenden. Aber es gibt schon Gründe dafür, dass viele Firmen lieber auf Experten (siehe: ABZ Nutzfahrzeuge) setzen. Eine anwendungsorientierte Bauart und eine individuelle Kaufberatung sind vielen Unternehmern wichtig.

Der Zweck heiligt die Mittel: Mit Bedacht kaufen

Unternehmer dürfen sich auf keinen Fall nur der Suche nach Nutzfahrzeugen widmen, als wäre sie eine unwichtige Nebensache. Dann kommt es nämlich gerne mal zu einem Vermischen von privaten Vorlieben und einer Kaufentscheidung – ein Fehler! Nutzfahrzeuge müssen immer dem spezifischen Zweck entsprechen, für den sie genutzt werden.

Es ist daher häufig sinnvoll, die Kaufentscheidung nicht allein zu treffen. Es mag gut sein, dass ein Geschäftsführer einen einfachen Kastenwagen für ausreichend hält, obwohl ein Kofferfahrzeug viel Zeit und langfristig auch Geld sparen könnte. Die Mitarbeiter, die mit den Fahrzeugen arbeiten, wissen meist besser, was sie mitbringen müssen.

Es kommen weitere Faktoren hinzu, die nicht außer Acht gelassen werden sollten. So müssen Nutzfahrzeuge natürlich regelmäßig gereinigt und gewartet werden. Auch das fällt meist nicht in den Aufgabenbereich der Person, die den Kauf abschließt. Es kann für Mitarbeiter frustrierend sein, wenn sie grundlos Mehraufwand vermuten oder tatsächlich haben. Bei hochspezifischen Maschinen sollte geklärt sein, ob Reparaturen intern oder über eine Werkstatt in der Nähe durchführbar sind – sonst kann es bei Problemen lange Ausfallzeiten geben.

Beratung: Den richtigen Händler finden

Den richtigen beziehungsweise passenden Händler für Nutzfahrzeuge zu finden, ist manchmal nicht ganz leicht. Am besten sollte daher darauf geschaut werden, welche Ziele man verfolgt. Kleine Unternehmen, die nur wenige Fahrzeuge besitzen, müssen oft mit einem knappen Geldbeutel planen. Somit suchen sie vor allem nach Gebrauchtwagen. Auf Internetportalen oder bei Auktionen schlagen sie zu.

Wenn jedoch etwas langfristiger gedacht wird, kommen auch Gedanken an Service und wertvolle Partnerschaften dazu. Denn Händler betreuen gerne Kunden, die wiederkommen. Somit kann ein gutes Verhältnis zu einem Nutzfahrzeughändler aus der Region zu besseren Serviceleistungen und günstigeren Preisen führen.

Natürlich sollte dabei auch darauf geachtet werden, dass die Auswahl stimmt. Mittlerweile bieten gute Händler sowohl Neu- als auch Gebrauchtwagen an, zeigen aber auch Auswahl bei Aufbauarten und umweltfreundlichen Fahrzeugmodellen. Unternehmer sollten einen Blick darauf haben, welche Serviceleistungen (z.B. Reparaturen vor Ort oder Express-Reparaturen) inklusive sind.