Haus verkaufen – Direkt verkaufen oder noch warten

In den vergangenen Jahren sind die Preise für Immobilien rasant angestiegen. Ein Grund dafür stellt das äußerst niedrige Zinsniveau dar. Die Situation am Immobilienmarkt gestaltet sich nun jedoch recht außergewöhnlich, sodass sich viele Immobilienbesitzer die Frage stellen, wie dieser von der Inflation, der steigenden Zinsen und den Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen sein wird.

Es wird unter einigen Besitzern von Immobilien befürchtet, dass sich eine große Immobilienblase bildet, die letztendlich zu platzen droht. Daher spielen sie mit dem Gedanken, ihre Immobilien zum jetzigen Zeitpunkt zu verkaufen. Doch handelt es sich aktuell tatsächlich um die richtige Zeit dafür?

Immobilie jetzt verkaufen – Das spricht dafür

Vor allem, wenn es um Immobilien, die selbst bewohnt werden, geht, stellt es eine sehr weitreichende Entscheidung dar, ob ein Verkauf realisiert werden soll. Es lassen sich jedoch immer einige gute Argumente dafür finden, das Eigenheim zum aktuellen Zeitpunkt zu verkaufen. Diese bestehen längst nicht nur in dem finanziellen Gewinn.

Oft kann das Eigenheim so im Alter etwa nicht mehr selbstständig gepflegt und instandgehalten werden. So würde ohnehin irgendwann der Zeitpunkt eines nötigen Umzuges kommen. Daneben sprechen häufig auch berufliche Gründe dafür, die Immobilie zu verkaufen. Das gleiche gilt, wenn eine andere Umgebung gewünscht wird, etwa, das Landleben anstatt des hektischen Treibens in der Großstadt.

Dennoch – die aktuelle Entwicklung der Immobilienpreise darf bei dieser Entscheidung selbstverständlich keinesfalls außer Acht gelassen werden. Auch regionale Besonderheiten spielen in diesem Zusammenhang eine Rolle.

Besteht eine gewisse Unsicherheit, ob es eine gute Idee darstellt, das Eigenheim nun zu verkaufen oder vielleicht doch lieber erst einmal nur zu vermieten, sind somit zahlreiche Faktoren zu beachten. Im Hinterkopf sollte stets behalten werden, dass der Verkauf nicht mehr rückgängig gemacht werden kann – bei einer Vermietung besteht somit eine größere Flexibilität hinsichtlich der zukünftigen Entscheidungen.

Die aktuelle Situation auf dem Immobilienmarkt

Generell besteht unter Immobilien-Experten Einigkeit darüber, dass es im Jahr 2023 durchaus lohnenswert sein kann, die eigene Immobilie zu veräußern. Nach wie vor lässt sich eine Steigung bei den Immobilienpreisen beobachten, auch, wenn diese nicht mehr allzu steil ausfällt, wie noch vor einigen Jahren.

Die Prognosen gestalten sich so, dass auch in den nächsten Jahren eine anhaltende Wertsteigerung der Immobilien stattfinden wird, jedoch in einer gemäßigten Form. Hierzu hält auch der informative Blog für Immobilienmakler weitere Informationen bereit.

Selbst durch die Corona-Krise konnte diese Entwicklung auf dem Immobilienmarkt nicht gebrochen werden. Daneben hat das vermehrte Arbeiten im Home Office dazu geführt, dass die eigenen vier Wände für die Menschen eine neue Relevanz erhalten haben.

Zwar fallen die Wertzuwächse nicht mehr allzu markant auf, jedoch wachsen sie nach wie vor – dies gilt besonders für die Eigentumswohnungen.

Aktueller Immobilienmarkt: Der Einfluss der Zinsentwicklung

Zwar zeigt sich eine generelle Steigerung der Zinsen im Bereich der Immobiliendarlehen, generell liegen diese jedoch noch immer auf einem recht niedrigen Niveau. Experten sind aus diesem Grund der Meinung, dass die derzeitige Situation von vielen Interessenten noch ausgenutzt werden möchte, bevor die günstigen Konditionen bald vielleicht schon nicht mehr erhältlich sind.

Nicht zu vernachlässigen ist außerdem das steigende Interesse an Mietobjekten, besonders im Bereich der Neubauten. Damit geht einher, dass die Verkaufspreise von Bestandsimmobilien stark profitieren.