Haartransplantation Methoden im Vergleich

Sie ärgern sich über Haarausfall und immer größer werdende kahle Stellen? Haarwuchsmittel wie Minoxidil oder Propecia sind keine Lösung, da sie dauerhaft angewendet werden müssen, die Haare an den kahlen Stellen nicht mehr nachwachsen lassen und schwerwiegende Nebenwirkungen haben können.

Wünschen Sie sich wieder schönes, volles Haar, kann Ihnen eine Haarverpflanzung wieder zu neuem Selbstbewusstsein und mehr Lebensqualität verhelfen. Es gibt inzwischen verschiedene moderne Haartransplantation Methoden, die schonend für den Patienten erfolgen und mit guten Ergebnissen überzeugen.

Beweise dafür, wie erfolgreich eine Haarverpflanzung sein kann, liefern Fußballtrainer Jürgen Klopp, die Fußballstars Christoph Metzelder und Benedikt Höwedes, aber auch der Schauspieler Rocco Stark. Auch eine Frau zeigt, wie gut das Ergebnis einer Eigenhaarverpflanzung aussehen kann. Die Sängerin Kim Gloss hat den Eingriff vornehmen lassen.

Der Arzt wird Sie beraten, welche Methode für Sie am besten geeignet ist. Das häufigste Anwendungsgebiet für die Haarimplantation ist der erblich bedingte Haarverlust, doch gibt es auch andere Formen.

Wie sieht es mit den Haartransplantation Methoden mit FUE aus?

Die FUE Haartransplantation wurde ungefähr in den 1990er Jahren entwickelt und ist mittlerweile Standard bei der Haarverpflanzung. Auf der Basis dieser Methode wurden weitere Haartransplantation Methoden entwickelt.

Bei der FUE Haartransplantation wird der Kopf rasiert. Der Arzt zeichnet die Haarlinie an. Sie erhalten eine örtliche Betäubung in den Spenderbereich und den Empfängerbereich der Haare. Die Haarfollikel werden zumeist vom Hinterkopf entnommen, da sie dort am dichtesten wachsen und resistent gegen DHT sind, das den erblich bedingten Haarausfall verursacht.

Mit einer Hohlnadel stanzt der Arzt die Haarfollikel aus dem Spenderbereich aus. Damit die Haarfollikel nicht absterben, muss er sie in einer Nährlösung aufbewahren. Im Empfängerbereich sticht er Kanäle zur Aufnahme der Haarfollikel. Er setzt die entnommenen Haarfollikel in Wuchsrichtung in die Kanäle ein. Diese Methode ist schonend für den Patienten und bietet ein natürliches Ergebnis mit einer hohen Haardichte.

Wie funktioniert die NEO FUE Haartransplantation?

Die NEO FUE Haartransplantation ist eine ganz neuartige Methode auf der Basis der FUE-Methode. Sie ist exklusiv in der Türkei bei Elithair verfügbar und wurde von Dr. Abdulaziz Balwi, einer Koryphäe unter den Haarchirurgen entwickelt. Diese Methode erfordert eine gewisse Mitarbeit des Patienten. Als Patient müssen Sie selbst die Vorarbeit leisten. Grundsätzlich funktioniert diese Methode so wie die FUE Haartransplantation mit dem Ausstanzen der Haarfollikel mit einer Hohlnadel und dem Einpflanzen in vorher gestochene Kanäle.

Bevor der Eingriff mit NEO FUE erfolgt, müssen Sie Ihre Kopfhaut mit einem Micronadel-Roller und einem Wirkstoffcocktail behandeln. Sie erhalten ein Set mit dem Serum und dem Roller von der Klinik. Das Serum enthält Stammzellen und Wachstumsfaktoren. Die Haarfollikel, die nicht mehr aktiv, aber noch intakt sind, können wieder zur Bildung neuer Haare stimuliert werden. So profitieren Sie von einer höheren Haardichte im Spender- und im Empfängerbereich sowie von einer besseren Heilung.

Was ist die Saphir FUE Haartransplantation?

Eine der Haartransplantation Methoden, die auf der Basis der FUE Haartransplantation entwickelt wurden, ist die Saphir FUE Haartransplantation. Auch dieses Verfahren funktioniert wie die FUE-Methode.

Die Haarfollikel werden mit einer Hohlnadel aus dem Spenderbereich entnommen. Allerdings werden die Kanäle für die Haarfollikel im Empfängerbereich nicht mit Klingen aus Edelstahl oder Titan, sondern mit saphirbesetzten Klingen geschnitten.

Diese Klingen ermöglichen deutlich kleinere Schnitte als die Titan- oder Edelstahlklingen. Die Schnitte sind V-förmig und können dicht aneinandergesetzt werden. Die Haarfollikel werden in Wuchsrichtung in die Kanäle eingepflanzt. Dieses Verfahren hat einige Vorteile gegenüber der klassischen FUE-Methode:

schnellere Heilung aufgrund der kleineren Schnitte

geringeres Infektionsrisiko

präzises Arbeiten

hohe Haardichte

hohe Anwuchsrate

Die Saphir FUE Haartransplantation kann dort angewendet werden, wo es auf eine hohe Präzision ankommt. Sie eignet sich zur Auffüllung einer Stirnglatze oder von Geheimratsecken bei einem erblich bedingten Haarverlust.

Was ist die DHI Haartransplantation?

Die DHI Haartransplantation gehört ebenfalls zu den Haartransplantation Methoden auf der Basis der FUE Haarverpflanzung. Dieses Verfahren wurde 2010 von Konstantinos Giotis entwickelt. Auch ein koreanischer Arzt, Dr. Choi, hat ein solches Verfahren ins Leben gerufen. Nach ihm ist der spezielle Stift, der Choi Implanter Pen, benannt, der bei dieser Methode benutzt wird.

Die Entnahme der Haarfollikel erfolgt mit dem Choi Implanter Pen, in dem sich eine Nährlösung befindet. Anders als bei der klassischen FUE Methode werden die Kanäle für die Haarfollikel nicht separat geschnitten, sondern in nur einem Arbeitsgang werden die Kanäle geöffnet und die Haarfollikel eingepflanzt.

Der Choi Implanter Pen ermöglicht die Öffnung der Kanäle und das gleichzeitige Einpflanzen der Haarfollikel in Wuchsrichtung unter Hochdruck. Da die Haarfollikel nicht lange vom Körper getrennt sind, ist eine hohe Anwuchsrate gewährleistet. Im Entnahmebereich der Haarfollikel müssen die Haare nicht immer rasiert werden. Sie werden oft nur gekürzt.

Was ist die SDHI Haartransplantation?

Die SDHI Haartransplantation ist die Kombination von zwei verschiedenen Haartransplantation Methoden. Auch diese neuartige Methode wurde von Dr. Balwi entwickelt. Die Methode kombiniert die Saphir FUE Methode und die DHI Methode. Sie vereint die Vorteile der beiden Methoden.

Die Entnahme der Haarfollikel erfolgt mit dem Choi Implanter Pen. In den ersten drei Reihen nach der Haarlinie wird mit der Saphir FUE Methode gearbeitet, da es dort auf Präzision ankommt. Die Saphir FUE Haartransplantation ermöglicht eine höhere Haardichte als die DHI Methode.

Da für den Rest der kahlen Bereiche nicht eine so hohe Haardichte erforderlich ist, wird der Rest mit der DHI Haarverpflanzung aufgefüllt. Für eine Glatze am Oberkopf reicht die DHI Haarverpflanzung aus.

Diese Methode wird angewendet, um eine Stirnglatze oder Geheimratsecken aufzufüllen. Sie überzeugt mit einer hohen Haardichte, einer schnellen Heilung und einem natürlichen Ergebnis.

Fazit: Verschiedene neuartige Methoden für die Haarverpflanzung

Möchten Sie sich Haare transplantieren lassen, da Sie unter Haarverlust leiden, können Sie zwischen verschiedenen neuartigen Haartransplantation Methoden wählen. Diese neuen Haartransplantation Methoden basieren auf der FUE-Methode, bei der Haarfollikel mit einer Hohlnadel entnommen und in Kanäle im Spenderbereich eingepflanzt werden.

Dieses Verfahren ist mittlerweile Standard. Es gibt jedoch inzwischen eine Reihe noch schonenderer Methoden. Eine dieser Methoden ist die NEO FUE Haarverpflanzung, bei der die Kopfhaut zuvor mit Stammzellen behandelt wird. Bei der Saphir FUE Haarverpflanzung werden die Kanäle mit Saphirklingen geschnitten, die kleinere Schnitte und eine höhere Haardichte erlauben. Eine Revolution in der Haarverpflanzung ist die DHI Haartransplantation.

Mit dem CHOI Implanter Pen werden die Haarfollikel entnommen. Die Kanäle werden mit dem CHOI Implanter Pen geöffnet. Im selben Arbeitsgang werden mit Hochdruck die Haarfollikel eingepflanzt. Dort, wo eine hohe Präzision erforderlich ist, wird die SDHI Haarverpflanzung als Kombination von Saphir FUE Technik und DHI Technik angewendet.