Die erste eigene Wohnung – was muss eigentlich unbedingt rein?

Das erste Mal aus dem Elternhaus auszuziehen und die Freiheiten des Erwachsenenlebens zu genießen ist eine aufregende Phase im Leben jedes Menschen. Neue Abenteuer warten um die Ecke und dazu gehört auch das Einrichten der eigenen Wohnung.

Um den Balanceakt zwischen den eigenen Vorstellungen und dem finanziellen Aspekt zu finden, gibt es einige essentielle Dinge, die man sich zuerst anschaffen sollte. Hat man erst einmal eine Basis geschaffen, kann man sich über die Zeit danach in Ruhe überlegen, was noch alles in der Wohnung fehlt.

Das Bett – Kernstück der ersten eigenen Wohnung

Das wichtigste Möbelstück in der ersten eigenen Wohnung ist vermutlich das Bett. Hier lohnt es sich auch etwas mehr Geld zu investieren, denn guter Schlaf ist wichtig. Ohne ihn ist man den Aufgaben des Alltags nicht gewachsen.

Deshalb sollte man vor allem bei der Wahl der Matratze schon einmal Probe gelegen haben und nicht blind im Internet bestellen. Beim Bettgestell kommt es auf die eigenen ästhetischen Präferenzen an. Mit einem klassischen Design lässt sich am Anfang allerdings leichter mit anderen Möbeln kombinieren, wenn man noch kein klares Konzept für den Stil der Wohnung im Kopf hat.

Wohnzimmermöbel zum Entspannen, Essen, Arbeiten

In der ersten eigenen Wohnung ist in den meisten Fällen nicht besonders viel Platz vorhanden. Aus diesem Grund nimmt das Wohnzimmer verschiedene Funktionen ein. Hier kommt man abends für einen Drink zusammen, es wird zusammen mit Freunden gegessen und oft auch gearbeitet.

Wichtigste Ausstattung ist deshalb ein Tisch, an dem man all das erledigen kann. Wird er auch zum Arbeiten genutzt, sollte man darauf achten, dass der Tisch und der dazugehörige Stuhl die optimale Höhe haben, um lange und bequem dort sitzen zu können. Die restlichen Wohnmöbel können rein nach Komfort ausgesucht werden.

Gemütlichkeit durch den Einsatz von Textilien

Oft kann man sich am Anfang noch nicht alle Möbelstücke leisten, die man gerne hätte und verzichtet erst einmal auf große Schränke oder Kommoden. Sieht die Wohnung deswegen noch etwas kahl aus, kann man mit der Hilfe von Teppichen, Tüchern und Kissen in verschiedenen Größen schnell für Gemütlichkeit sorgen. Auch eine Tagesdecke auf dem Bett lässt den Raum gleich gemütlicher und auch aufgeräumter wirken. Am besten bleibt man bei ähnlichen Farben, um einen einheitlichen Look zu erzeugen.