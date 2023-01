Dichtungen: Man bemerkt sie oft erst, wenn sie fehlen

Viele Dinge bemerkt man erst, wenn sie fehlen oder defekt sind; Das trifft auch auf Bestandteile von Alltagsgegenständen wie etwa Dichtungen zu. Sie begleiten uns durch unser gesamtes Leben. Die Trinkflasche, die wir in unseren Schulranzen hatten, ist ein gutes Beispiel: Der Dichtung wird im Normalfall keinerlei Beachtung zuteil, doch ist sie defekt, gewinnt sie durch die durchnässte Tasche plötzlich an enormer Bedeutung. Das Gleiche gilt jedoch auch im Erwachsenenalter, beispielsweise in Hinsicht auf die Pkw-Tür oder aber die Waschmaschine. Und hier denken wir noch an die Dichtungen, die wir mit bloßem Auge sehen können. Welch immense Bedeutung Dichtungen jedoch in nahezu allen Industrien hat, können wir uns erst durch einen Blick hinter die Kulissen der verschiedenen Branchen deutlich machen.

Wirft man einen Blick auf ein Unternehmen wie Kofler – Dichtungen, die sich auf die unterschiedlichsten Arten von Dichtungen für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche spezialisiert haben, wird auch uns klar, wie vielfältig diese eigentlich sind. Das verwundert nicht, bedenkt man, wo sie überall eingesetzt werden, um Flüssigkeiten, Feststoffe oder Gase dort zu halten, wo sie hingehören. Hier ist an vielen Stellen Sicherheit und Qualität gefragt. Das beginnt schon in der Lebensmittelindustrie, wo auch die Lebensmittelsicherheit andernfalls auf dem Spiel stehen könnte. Ebenso die Pharmaindustrie, wo es häufig auf möglichst absolute Genauigkeit ankommt. Das wohl eindrucksvollste Beispiel bietet aber wohl die Chemieindustrie. Undichte Leitungen, Verpackungen oder Maschinenteile können hier im Extremfall sogar explosive Wirkung entfalten. Um das zu vermeiden, setzt man wohl doch lieber auf Qualität von Profis. Doch natürlich eignet sich auch nicht jede Art Dichtung für jeden Einsatzbereich.

Dichtungen kommen in vielen Formen und Formaten

So vielfältig wie die Einsatzbereiche von Dichtungen sind, so vielfältig und unterschiedlich sind auch die Dichtungen selbst. Kofler – Dichtungen bietet nicht umsonst Beratung zu Dichtungen an, es gibt einfach zu viel zu berücksichtigen. Nehmen wir zum Beispiel die Temperaturen, die die betreffende Dichtung aushalten muss: Nicht jedes Material eignet sich für jede Temperatur, an einigen Stellen müssen Temperaturänderungen ohne Formveränderungen ausgehalten werden, an anderen muss sich das Material an die vorhandenen Strukturen anpassen. Und auch in der Form unterscheiden sich Dichtungen nicht nur in der Größe.

Je nachdem, ob sich die Maschinenteile, die abgedichtet werden sollen, bewegen oder nicht, werden ebenfalls unterschiedliche Dichtungsarten verwendet. Diese Unterscheidung in statische und dynamische Dichtungen fächert sich dann noch weiter auf. Unter statische fällt beispielsweise der “O-Ring”, den wir auch an jedem Wasserhahn finden können. Es gibt aber auch sogenannte Flachdichtungen, Muffendichtungen, Profildichtungen und vieles mehr. Eine klassische dynamische Dichtung wären zum Beispiel Führungsringe, die wir in Hydraulikzylindern finden, aber auch Stangen- oder Kolbendichtungen.

Bei dieser Vielzahl an Eigenschaften und Einsatzgebieten ist eine Beratung vermutlich keine schlechte Idee. Das gilt auch, weil dann eine maßgeschneiderte Version ins Auge gefasst werden kann. Hat man sich erst für die richtigen Dichtungen entschieden und dabei auf Qualität und die richtige Dichtung am richtigen Ort gewählt, kann man sie hoffentlich wieder für eine Weile übersehen und dem gewohnten Arbeitsablauf nachgehen.