Der Microsoft-Kollaps: Warum wir endlich aufwachen müssen

Kolumne von Sven Oliver Rüsche

Autorenprofil:

MiNa-Herausgeber Sven Oliver Rüsche steigt als MiNa-Kolumnist in den Ring, er ist leidenschaftlicher Internetexperte der ersten Stunde und Geschäftsführer der ARKM.group. Seit 1999 berät er als erfahrener Unternehmensberater kleine und mittlere Unternehmen (KMU), Verbände und Persönlichkeiten in den Bereichen Digitalstrategie, Cybersecurity und Datenschutz. Sein Schwerpunkt liegt darauf, digitale Sichtbarkeit mit effektivem Schutz vor Cyberrisiken, Datenlecks und Spionage zu verbinden.

Als Datenschutzbeauftragter betreut er aktuell über 40 Betriebe bei der rechtssicheren Umsetzung digitaler Vorgaben. Zudem betreibt er eigene Wirtschafts- und Regionalportale, moderiert Fachpodcasts und engagiert sich kommunalpolitisch in seiner Heimatstadt Bergneustadt für die Unabhängigen Wähler (UWG).