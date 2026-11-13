Der Microsoft-Kollaps: Warum wir endlich aufwachen müssen
Digitale Souveränität heißt nicht Microsoft ;-)
Kolumne von Sven Oliver Rüsche
Es ist wieder einmal so weit: Millionen von Nutzern weltweit blicken auf streikende Microsoft-Dienste. Ob E-Mails via Outlook, Videokonferenzen mit Teams oder der hochgelobte Copilot – alles ist seit Donnerstagabend massiv beeinträchtigt. Während Fluggesellschaften wie die Lufthansa ihre Kunden um Geduld bei E-Mails bitten und bei der Deutschen Bahn der Versand von Fahrplänen klemmt, stehen ganze Marketingabteilungen und Verwaltungen de facto still. Auf Plattformen wie X scherzen die Ersten schon: „Bitte repariert Outlook nicht vor Montag!“ Doch für Unternehmer ist das kein Spaß, sondern ein teurer Albtraum.
Microsoft-Kollaps beweist zum wiederholten Mal:
Souveränität und Resilienz sind was anderes!
Wieviele Störungen müssen Microsoft Lizenznehmern eigentlich noch auf die Füße fallen, bis sie merken, dass die Microsoft Cloud Produkte nicht wirklich eine Lösung zu mehr Resilienz und digitaler Souveränität zu tun haben?
Benutzer und auch ganze IT-Abteilungen können in den letzten Tagen nur dumm zuschauen und rein gar nichts tun, während die Verwaltungen und ganze Marketingabteilungen de facto still stehen. Nicht nur, dass die Lizenzkosten regelmäßig steigen und auch hier jeder Kunde nachweislich machtlos ist, werden immer wieder neue Microsoft Lizenzen gebucht, die langfristig keine Lösung sind. Das Microsoft Desaster zeigt einmal mehr, wie abhängig die europäischen Firmen (und der Rest der Welt) von diesem US-Anbieter ist.
Eigentlich ein perfekter Zeitpunkt (der Betrieb liegt ja sowieso gerade still), sich um europäische Alternativen zu informieren. Diese gibt es nämlich als Open-Source (kein Vendor Lock) und auch mit voller Team-Funktion. Als Unternehmensberater im Datenschutz und solider Digitalstrategie kann ich definitiv Nextcloud samt dem neuen Eurooffice empfehlen.
Für ein sehr kleines IT-Budget bekomme ich diese Kombo aus Deutschland auf einem eigenen Linux Server ans Laufen. Wenn die eigene IT-Abteilung die eigene Nextcloud Instanz betreut, dann entstehen auch keine Benutzer-Lizenzen mehr und ein mittelgroßes Unternehmen im deutschsprachigen Mittelstand kann schnell monatlich Tausende von Euros einsparen. Oder mit dem Ersparten eine Vollzeitstelle in der IT-Abteilung quasi gegenfinanzieren. Der große Vorteil ist aber nicht die Ersparnis, sondern eher, dass man als Unternehmen selber handeln kann und nicht – wie aktuell bei Microsoft – einfach nur doof aus der Wäsche zu blicken und abzuwarten. Ein zweiter virtueller Server kann jederzeit „im Standby“ bereits bereit stehen und die Ausfallzeiten sind nahezu Null.
IONOS und Nextcloud zeigen Alternative: Eurooffice
Es geht aber auch ohne eigene IT-Abteilung. Die europäische Cloud ist ja schon längst Realität. Auf ihrem letzten IONOS Summit 2026 präsentierte der deutsche Hyperscaler zusammen mit dem Nextcloud Chef, ein Produkt, dass von IONOS selber gemanaged wird. Auch das ist finanziell nachhaltiger. Und noch viel wichtiger: Im Hintergrund läuft eine Open Sorce Software, die man bei etwaigen Unzuverlässigkeiten jederzeit zu einem anderen Anbieter umziehen kann. Sie haben als Unternehmen stets und immer vollen Zugriff auf einen offenen Standard.
Was auch die meisten nicht Wissen: Die kostenlose Version von „Eurooffice“ gibt es seit September 2026 als native Programme für Mac, PC oder Linux-Desktops. Also quasi die Alternativen für Microsoft Word, Microsoft Excel und Microsoft Powerpoint. In Eurooffice kann dann eine Nextcloud ohne viel Expertenwissen eingebunden werden. Dann hat man alles an einem Ort und Teammitglieder können wie gewohnt sogar zeitgleich an einem Dokument arbeiten.
Sascha Pallenberg sprach auf IONOS Summit 2026 in Berlin über Alternativen
Meine heutige Kolumne soll also einen wertvollen Impuls geben sich in dieser unangenehmen Situation mit wirklichen Alternativen auseinander zu setzen. IT-Experte Sascha Pallenberg erklärte auf dem IONOS Summit 2026 in Berlin warum die Nutzung europäischer Alternativen auch einen wirtschaftlichen Faktor haben: Das Geld bleibt im Land und schafft in Europa neue Arbeitsplätze.
Wieviele Ausfallzeiten braucht es noch, bevor Sie die Microsoft Abhängigkeiten hinterfragen? Ich als IT-Nerd nutze seit September Eurooffice und kann nur eins sagen: Meine Microsoft Lizenz wird im April 2027 definitiv nicht mehr verlängert! Videomeetings finden auch in der Nextcloud statt. Die Nextcloud ist nun auch schon seit Jahren mein E-Mail-Programm.
Ihr Sven Oliver Rüsche
Autorenprofil:
MiNa-Herausgeber Sven Oliver Rüsche steigt als MiNa-Kolumnist in den Ring, er ist leidenschaftlicher Internetexperte der ersten Stunde und Geschäftsführer der ARKM.group. Seit 1999 berät er als erfahrener Unternehmensberater kleine und mittlere Unternehmen (KMU), Verbände und Persönlichkeiten in den Bereichen Digitalstrategie, Cybersecurity und Datenschutz. Sein Schwerpunkt liegt darauf, digitale Sichtbarkeit mit effektivem Schutz vor Cyberrisiken, Datenlecks und Spionage zu verbinden.
Als Datenschutzbeauftragter betreut er aktuell über 40 Betriebe bei der rechtssicheren Umsetzung digitaler Vorgaben. Zudem betreibt er eigene Wirtschafts- und Regionalportale, moderiert Fachpodcasts und engagiert sich kommunalpolitisch in seiner Heimatstadt Bergneustadt für die Unabhängigen Wähler (UWG).