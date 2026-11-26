Trotz der gestiegenen Arbeitslosigkeit können allein im September knapp 370.000 Stellen nicht mit Jobsuchenden besetzt werden. Das berichtet die „Rheinische Post“ unter Berufung auf den jüngsten Fachkräftereport des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung (Kofa) am arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft (IW), der im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums erstellt wird.

Ursache sind laut Report vor allem fehlende Eignungen. Die Arbeitslosen brächten oft nicht die Qualifikation mit, die die Stellen verlangten, heißt es in der Studie. Bundesweit gebe es einen Überhang offener Stellen gegenüber geeigneten Bewerbern von 34 Prozent.

Besonders deutlich zeige sich der Engpass demnach in den Verkehrs- und Logistikberufen. Dort sei die Fachkräftelücke im September 2026 auf 16.745 Stellen gestiegen und habe damit 14,1 Prozent über dem Wert des Vorquartals gelegen, so die Studie. Auslöser seien vor allem die Niedrigwasserstände auf deutschen Wasserstraßen im Sommer 2026 gewesen.

Allein bei den Berufskraftfahrern im Güterverkehr fehlten im September 10.743 passend qualifizierte Arbeitslose. Gegenüber Juni 2026 bedeute das einen Anstieg um 27 Prozent, gegenüber dem Vorjahresmonat um 33 Prozent. Für mehr als jede dritte offene Stelle standen rechnerisch keine passend qualifizierten Arbeitslosen bereit.

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