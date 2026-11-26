Das Bundesfinanzministerium erwägt einen strategischen Staatseinstieg über die staatliche Förderbank KfW beim Übertragungsnetzbetreiber Amprion. Das berichtet das „Handelsblatt“ unter Berufung auf drei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) habe in der vergangenen Woche die Hauptschaltleitung des Unternehmens in Brauweiler nahe Köln besucht, hieß es. Dabei soll es den Personen zufolge auch um die Erwägung eines staatlichen Einstiegs gegangen sein.

Zu möglichen Gründen für die Erwägungen des Bundesfinanzministeriums sagte ein Insider dem „Handelsblatt“, die Netzthematik in Deutschland habe sich nach den Eigentumsverschiebungen bei mehreren Netzbetreibern in den vergangenen Jahren zwar stabilisiert, sei aber politisch noch nicht ganz aussortiert. Eine weitere Person sagte, bei Gesprächen zwischen Finanzminister Klingbeil und Amprion-Chef Christoph Müller sei es auch um die neue Mehrheitsbeteiligung von RWE an Amprion gegangen. Bei einem Einstieg des Staats bei Amprion würde RWE seine Mehrheit wieder verlieren. Bei RWE sehe man das kritisch.

RWE, Amprion und das Bundesfinanzministerium wollten die Informationen laut Zeitung nicht kommentieren. Ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums sagte, derzeit gebe es keine konkreten Überlegungen zu einer Beteiligung an Amprion. Gespräche mit Amprion-Anteilseignern oder der Amprion-Geschäftsführung würden derzeit nicht geführt.

Ein weiterer Insider sagte dem „Handelsblatt“ indes, der Bund könne nur dann eine koordinierende Rolle bei der weiteren Entwicklung der deutschen Stromnetzinfrastruktur übernehmen, wenn er an allen vier Übertragungsnetzbetreibern beteiligt sei. Mehreren Personen zufolge möchte sich Klingbeil dafür stark machen, den alten Plan einer Netz AG wieder aufleben zu lassen, bei dem der Bund alle vier Übertragungsnetzbetreiber koordinieren würde.

Foto: Strommast der Energieinfrastruktur (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur