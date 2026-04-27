richtiger Verkaufszeitpunkt Immobilien
KI-generiertes Sinnbild zum Thema richtiger Verkaufszeitpunkt von Immobilien.
Immobilien & Geschäftsflächen

Zwischen Vermögenssicherung und Neuorientierung: Warum der richtige Verkaufszeitpunkt bei Immobilien entscheidend ist

Sven Oliver RüscheLetztes Update 27. April 2026
0 2 Minuten Lesezeit

Beim Verkauf einer Immobilie stellen sich viele Leute die Frage, welcher Zeitpunkt der beste ist, um den höchsten Umsatz zu erzielen. Tatsächlich wirken sich Faktoren wie die wirtschaftliche Lage oder die Höhe des Zinses deutlich auf den zu erzielenden Verkaufspreis aus. Allerdings gibt es auch eine Reihe von persönlichen Einflussfaktoren, die beim Immobilienverkauf beachtet werden sollten. 

Das Wichtigste in Kürze: 

  • Konjunktur und Zinssatz wirken sich auf den Preis der Immobilie auf 
  • Tatsächlich wird ein Haus oder eine Wohnung eher aus persönlichen Gründen verkauft 
  • Mit professioneller Hilfe kann die Marktsituation klarer eingeschätzt und ein realistischer Verkaufspreis ermittelt werden

Der richtige Verkaufszeitpunkt bei Immobilien 

Die Konjunktur hat großen Einfluss auf den Preis einer Immobilie, denn durch wirtschaftliches Wachstum steigt die Nachfrage nach Wohnungen sowie Häusern und damit auch der Preis. Das zweite wichtige Kriterium ist der Zinssatz für potentielle Käufer. Bei einem niedrigen Zinssatz ist die Kaufbereitschaft stärker, da die Finanzierung weniger Probleme bereitet. 

Die Prognosen für das Jahr 2026 sehen eine Stabilisierung des Immobilienmarktes im Vergleich zum Vorjahr voraus. Vor allem die Nachfrage in Ballungsgebieten soll sich deutlich steigern. In Bremen rechnet man mit einem leichten Anstieg, insbesondere in bevorzugten Gebieten wie Oberneuland oder Schwachhausen. Wer eine Immobilie in Bremen verkaufen möchte, sollte sich professionelle Unterstützung von einem fachkundigen Makler holen, denn einer der häufigsten Gründe, warum Immobilien nicht verkauft werden können, ist eine unrealistische Preiseinschätzung. 

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Tipp: Zu langes Warten vermeiden

In der Realität entscheidet jedoch nicht die Marktsituation über den Verkaufszeitpunkt einer Immobilie, sondern persönliche Faktoren. Die Marktsituation lässt sich nicht zuverlässig vorhersagen und ein Aufschieben des Verkaufs wirkt sich meist negativ auf den Preis aus. Zu langes Warten ist mit hohen Kosten und einer emotionalen Belastung verbunden, die durch gut durchdachte Entscheidungen und schnelles Handeln vermieden werden können. 

Persönliche Einflussfaktoren 

Persönliche Gründe für den Verkauf einer Immobilie variieren. Der häufigste Grund, warum sich Menschen für einen Verkauf entscheiden, ist die berufliche und gesundheitliche Situation. Wird etwa der Job gewechselt, die Kinder ziehen aus oder ist die Mobilität eingeschränkt, kommt es zu einer Änderung der Wohnsituation. Die eigene Lebenssituation kann meist besser eingeschätzt werden als die Marktentwicklung. 

Marktentwicklung spielt oft eine kleinere Rolle als erwartet

Beim Immobilienverkauf spielt die Marktentwicklung meist eine weniger große Rolle, als viele zunächst annehmen. Persönliche Faktoren wie der gesundheitliche Zustand des Verkäufers oder die berufliche Entwicklung haben einen größeren Einfluss auf die Entscheidung. 

FAQ 

Wie lange dauert ein Immobilienverkauf in der Regel? 

Durchschnittlich sollten für den Verkauf einer Immobilie etwa sechs bis zwölf Monate eingeplant werden. 

Was ist der häufigste Fehler beim Verkauf eines Hauses oder einer Wohnung? 

Der Immobilienpreis wird häufig falsch eingeschätzt. In den meisten Fällen wird zu viel Umsatz erwartet. 

Lohnt sich der Immobilienverkauf im Moment? 

Auch bei leicht gesunkener Nachfrage lohnt sich ein Immobilienverkauf noch. Vor allem in urbanen Gebieten. 

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Sven Oliver RüscheLetztes Update 27. April 2026
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