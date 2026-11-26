Die USA bereiten neue Zölle gegen die Europäische Union und 13 weitere Staaten vor. Das bestätigte die US-Regierung am Mittwoch.

Betroffen sein sollen Bangladesch, Kambodscha, China, die Europäische Union, Indien, Indonesien, Japan, Südkorea, Malaysia, Singapur, die Schweiz, Taiwan, Thailand und Vietnam. Die neuen Zölle sollen frühestens ab Januar gelten.

Für Importe aus China und Vietnam sollen zusätzliche Zölle in Höhe von 20 Prozent gelten, nachdem die Zollpause mit China am 10. Januar 2027 auslaufen soll. Je nachdem, wie die Gespräche mit den Ländern laufen, sollen auch deutlich höhere Zollsätze möglich sein. Angesichts bestehender Handelsabkommen mit der EU, Südkorea und Japan könnten für diese Länder die Zölle niedriger ausfallen.

Die USA begründen den Schritt erneut mit strukturellen Überkapazitäten in der Industrie. Vorangegangen war eine Untersuchung der US-Regierung nach Section 301 des Handelsgesetzes von 1974. Diese hatte US-Präsident Donald Trump im Februar angekündigt, nachdem der Oberste Gerichthof der USA einen Großteil der von ihm verhängten Zölle gekippt hatte. Im Juli hatte Trump erneut „beträchtliche Zölle“ gegen die Europäische Union in Aussicht gestellt, als die EU Milliardenstrafen gegen US-Techkonzerne verhängt hatte. Eine Untersuchung nach Section 301 des US-Handelsrechts kann der US-Regierung ermöglichen, handelspolitische Gegenmaßnahmen gegen ausländische Praktiken einzuleiten, die sie als unfair oder schädlich für US-Unternehmen bewertet.

Foto: Weißes Haus (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur