Dax im Plus: Symrise, Bayer und Brenntag vorn

Der Dax hat sich am Dienstag nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag weiterhin im grünen Bereich gehalten. Gegen 12:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit 25.370 Punkten berechnet, ein Plus von 0,4 Prozent im Vergleich zum Schlussniveau des vorherigen Handelstags. An der Spitze der Kursliste rangierten Symrise, Bayer und Brenntag, am Ende Infineon, Siemens Energy und Hochtief.

„Der Dax kann sich weiter von der Marke von 25.000 Punkten nach oben absetzen“, sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. Auffällig sei dabei die zunehmende Nachfrage nach den zuletzt stark abgestraften Aktien. „Mit Symrise, Deutscher Telekom und Vonovia stehen vorwiegend defensive Werte auf den Einkaufslisten der Anleger. Nach den deutlichen Kursverlusten ist das Chance-Risiko-Verhältnis scheinbar wieder attraktiver geworden.“

An den grundlegenden Belastungsfaktoren habe sich allerdings wenig geändert, so Lipkow. „Hohe Energiepreise und Anleiherenditen bleiben ein Risiko für die Aktienmärkte. Die aktuelle Erholung ist deshalb weniger Ausdruck neuer Zuversicht als vielmehr eine gezielte Suche nach günstiger bewerteten Aktien.“ Die Anleger kauften derzeit nicht den breiten Markt, sondern vor allem die Verlierer der vergangenen Wochen.

Foto: Frankfurter Börse / Bild: via dts Nachrichtenagentur