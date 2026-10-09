Trump und Putin vereinbaren russische Diesellieferungen an USA und Weltmarkt

US-Präsident Donald Trump hat große Diesellieferungen auf Russland angekündigt.

„Ich habe soeben ein äußerst erfolgreiches Gespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin geführt, in dessen Verlauf vereinbart wurde, dass Russland unverzüglich über 300.000 Tonnen Dieselkraftstoff auf den amerikanischen und den weltweiten Markt liefern wird, weitere 500.000 Tonnen im Laufe des Monats November und 1.000.000 Tonnen unmittelbar danach“, teilte Trump am Freitag auf seiner persönlichen Plattform mit. „Darüber hinaus wird Russland, abhängig vom Zustand seiner Dieselraffinerien, innerhalb kurzer Zeit 3.000.000 Tonnen Dieselkraftstoff liefern.“

Trump und Putin vereinbaren russische Diesellieferungen

Der Krieg der USA und Israels gegen den Iran und die darauf folgende Blockade der Straße von Hormus haben die Energiepreise in die Höhe getrieben. Trump verspricht sich von den Diesellieferungen, dass die Preise „in Rekordmaßen absteigen – und das schnell“.

Foto: Donald Trump (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur