Stahlproduktion (Archiv)
Stahlproduktion (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
Aktuell

Tarifrunde Metallindustrie: Westmetall warnt vor 24-Stunden-Streiks

dts NachrichtenagenturLetztes Update 9. November 2026
0 1 Minute Lesezeit

Vor der dritten Verhandlungsrunde in der Metall- und Elektroindustrie warnt Westmetall-Präsident Arndt Kirchhoff die IG Metall vor einer weiteren Eskalation im Tarifkonflikt.

Als nächste Eskalationsstufe kämen 24-Stunden-Streiks, die die Betriebe noch empfindlicher treffen würden, sagte Kirchhoff dem der „Welt“. Davor könne er nur warnen – und erst recht vor einem unbegrenzten Streik nach Urabstimmung. „Der würde ganz sicher noch mehr Arbeitsplätze kosten.“ Die Industrie verliere derzeit „erdrutschartig Arbeitsplätze“, rund 10.000 pro Monat beziehungsweise 120.000 im Jahr. Deshalb brauchten die Betriebe Entlastung, nicht Belastung.

Kirchhoff forderte in der Tarifrunde eine „Atempause bei den Lohnkosten“. Viele Unternehmen könnten zusätzliche Aufträge nicht an deutschen Standorten abwickeln, weil die Kosten hierzulande zu hoch seien. Man müsse von den hohen Lohnstückkosten runter, sagte der Westmetall-Präsident. Die von der IG Metall geforderten fünf Prozent mehr Lohn seien für viele Unternehmen nicht tragbar. Vor allem im Mittelstand liege der Anteil der Arbeitskosten bei 30 bis 50 Prozent. Fünf Prozent mehr Lohn sei da gewaltig.

Zugleich verlangte Kirchhoff mehr Möglichkeiten für wirtschaftlich angeschlagene Unternehmen, von Tariferhöhungen abzuweichen. Ein Kompromiss müsse eine automatische Differenzierung für weite Teile der Branche enthalten. Sei ein Betrieb wirtschaftlich schwach, müsse er eine Tariferhöhung nicht zahlen oder verschieben können. Mit Blick auf die dritte Verhandlungsrunde am Montag zeigte sich Kirchhoff zurückhaltend. Mit einem Abschluss rechne er noch nicht. Aber vielleicht könnten sie die Runde bei einem Wiedersehen kurz danach beenden. Dafür müsse sich die Gewerkschaft jetzt aber annähern.

Foto: Stahlproduktion (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur

ARKM.marketing
     


Schlagwörter
dts NachrichtenagenturLetztes Update 9. November 2026
0 1 Minute Lesezeit
Zeige mehr
     


Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Ich willige ein, dass meine Angaben aus diesem Kontaktformular gemäß Ihrer Datenschutzerklärung erfasst und verarbeitet werden. Bitte beachten: Die erteilte Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft per E-Mail an datenschutz@arkm.de widerrufen werden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"
Schließen

Werbeblocker erkannt!

Werbeblocker erscheinen auf den ersten Blick praktisch, weil sie störende Anzeigen ausblenden. Doch viele Internetseiten finanzieren sich ausschließlich durch Werbung – das ist oft die einzige Möglichkeit, die Kosten für Redaktion, Technik und Personal zu decken. Wenn Nutzer einen Werbeblocker aktivieren, entziehen sie der Seite diese wichtige Einnahmequelle. Die Folge: Verlage und Webseitenbetreiber verlieren  Einnahmen, die oft sogar die Gehälter ganzer Teams oder Redaktionen gefährden. Ohne Werbeeinnahmen fehlen die Mittel, um hochwertige Inhalte kostenlos anzubieten. Das betrifft nicht nur große Medienhäuser, sondern auch kleine Blogs, Nischenportale und lokale Nachrichtenseiten, für die der Ausfall durch Werbeblocker existenzbedrohend sein kann. Wer regelmäßig eine werbefinanzierte Seite nutzt, sollte sich bewusst machen, dass der Betrieb und die Pflege dieser Angebote Geld kosten – genau wie bei einer Zeitung oder Zeitschrift, für die man selbstverständlich bezahlt. Werbeblocker sind daher unfair, weil sie die Gegenfinanzierung der Verlagskosten und Personalgehälter untergraben, während die Inhalte weiterhin kostenlos genutzt werden. Wer den Fortbestand unabhängiger, kostenloser Online-Inhalte sichern möchte, sollte deshalb auf den Einsatz von Werbeblockern verzichten oder zumindest Ausnahmen für seine Lieblingsseiten machen. Wenn Sie unsere Seite weiterhin lesen möchten, dann seien Sie fair! Danke.