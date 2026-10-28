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Tankstelle (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
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Spritpreise in Deutschland: Super E10 günstiger, Diesel teurer

dts NachrichtenagenturLetztes Update 28. Oktober 2026
0 1 Minute Lesezeit

Die Preise für Kraftstoffe in Deutschland haben sich in der vergangenen Woche gegenläufig entwickelt. Laut aktuellen Zahlen des ADAC sank der Preis für Super E10 um 2,6 Cent auf durchschnittlich 2,084 Euro pro Liter. Im Gegensatz dazu stieg der Dieselpreis um 3,4 Cent auf 2,289 Euro pro Liter. Damit ist Diesel derzeit über 20 Cent teurer als Super E10.

Der Ölpreis erhöhte sich im Vergleich zur Vorwoche, wobei ein Barrel der Nordseesorte Brent zuletzt rund 114 US-Dollar kostete. Der ADAC erklärte, dass der höhere Ölpreis, die angespannte Lage auf den internationalen Dieselmärkten und die steigende Nachfrage nach Heizöl zu Beginn der kälteren Jahreszeit insbesondere den Dieselpreis beeinflussten. Trotz des gestiegenen Ölpreises sei Benzin günstiger geworden, was darauf hindeute, dass bei Super E10 Spielraum für Preisnachlässe bestand.

Foto: Tankstelle (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur

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