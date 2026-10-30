Christian Lindner (Archiv)
Christian Lindner (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
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Lindner hält Ilse Aigner für gute Bundespräsidentin

dts NachrichtenagenturLetztes Update 30. Oktober 2026
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Der ehemalige Finanzminister und Ex-FDP-Chef Christian Lindner kann sich Bayerns Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) gut als neue Bundespräsidentin vorstellen. „Es ist ja gut, wenn es eine Kandidatin oder einen Kandidaten gibt, der nicht nur für eine Partei spricht, sondern der über die Parteigrenzen hinaus eine Anerkennung erfährt. Und gerade in den Zeiten, in denen wir jetzt sind, ist Erfahrung in politischen Spitzenämtern möglicherweise auch ein Vorteil“, sagte Lindner dem Fernsehsender „Welt“. Er persönlich könne sagen: „Ich fände, dass Ilse Aigner eine gute Wahl wäre. Ich würde die wählen“, so der frühere Finanzminister weiter.

Im Februar 2022 hatte Lindner den derzeitigen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier unterstützt. Enttäuscht ist der ehemalige FDP-Politiker von dessen Amtszeit nicht: „Bundespräsident Steinmeier hat eine Reihe von Debattenpunkten angestoßen.“ Er habe in schwierigen Zeiten gearbeitet. „Was ich – um jetzt nur einen Aspekt herauszunehmen – gut fand, war, dass er genau aus diesem politischen Berlin, diesem sich manchmal selbstgenügenden Kosmos, regelmäßig rausgegangen ist und das Präsidialamt ins Land verlegt hat. Und wenn jetzt vielleicht auch nicht die ganz große Rede und Initiative in Erinnerung bleibt – dieses Bemühen und diese Vorgehensweise, die hat mir zumindest immer imponiert“, so Lindner.

Foto: Christian Lindner (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur

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