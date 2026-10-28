Bauarbeiter auf Baustelle (Archiv)
Bauarbeiter auf Baustelle (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
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Ifo-Beschäftigungsbarometer Oktober leicht gestiegen: Unternehmen planen weniger Stellenabbau

dts NachrichtenagenturLetztes Update 28. Oktober 2026
0 1 Minute Lesezeit

Die Unternehmen in Deutschland planen insgesamt etwas weniger Stellen abzubauen. Das Ifo-Beschäftigungsbarometer stieg im Oktober leicht auf 95,5 Punkte, nach 95,1 Punkten im September. „Die Unternehmen werden beim Stellenabbau etwas vorsichtiger. Für einen breiten Beschäftigungsaufbau fehlt dem Aufschwung aber noch die Stärke“, sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen.

In der Industrie hat sich die Situation gegenüber September leicht verschlechtert. Die Unternehmen planen weiterhin mit weniger Personal. Vor allem in der Automobilindustrie sollen weitere Stellen abgebaut werden. Bei den Herstellern von Datenverarbeitungsgeräten sowie elektronischen und optischen Erzeugnissen sind dagegen mehr Neueinstellungen vorgesehen. Zuletzt plante die Industrie Anfang 2023 einen Personalaufbau.

Die Dienstleister wollen eher Stellen aufbauen. Auch bei den Leiharbeitsfirmen wächst angesichts der verbesserten Konjunkturaussichten die Zuversicht. Im Handel planen die Unternehmen dagegen unverändert mit weniger Personal. Auch im Baugewerbe zeichnet sich ein leichter Stellenabbau ab.

Foto: Bauarbeiter auf Baustelle (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur

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