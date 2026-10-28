Henriette Held (Archiv)
Henriette Held (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
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Grüne Jugend ruft zu Gen-Z-Protesten auf und weist Warnungen vor Eskalation zurück

dts NachrichtenagenturLetztes Update 28. Oktober 2026
0 1 Minute Lesezeit

Die Grüne Jugend ruft zur Teilnahme an den geplanten Gen-Z-Protesten am Wochenende auf.

„Wir rufen dazu auf, weil wir es als extrem wichtig empfinden, uns als Teil einer jungen Generation zu begreifen, die dann auf die Straße geht, wenn sie mit so vielem, was im Status quo schiefläuft, unzufrieden ist“, sagte die Co-Bundessprecherin der Grünen Jugend, Henriette Held, der „Welt“. Ihre Generation finde keinen bezahlbaren Wohnraum, könne sich ihren Wocheneinkauf kaum noch leisten und habe Angst vor der nächsten Stromrechnung.

Sorgen vor Eskalation, wie sie die Bundesschülerkonferenz geäußert hatte, wies Held zurück. Der klare Demonstrationskonsens bei „Gen Z regelt“ sei, dass friedlich demonstriert werde. Sie finde es schade, dass schon jetzt im Konjunktiv so viel darüber gesprochen werde, was da passieren könnte, dass mit „Gewalt und Vereinnahmung“ gerechnet werde. Diese Debatte, ausgehend von den Protesten französischer Jugendlicher, sei von „rechter Hetze geprägt“.

Foto: Henriette Held (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur

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