Erwerbstätigenrechnung September 2026: 45,60 Millionen Erwerbstätige, Erwerbslosenquote bei 4,1 Prozent

Im September 2026 sind nach Ergebnissen der Erwerbstätigenrechnung rund 45,60 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschland (Inländerkonzept) erwerbstätig gewesen.

Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) blieb die Zahl der Erwerbstätigen damit saisonbereinigt gegenüber dem Vormonat nahezu unverändert (-4.000 Personen; 0,0 Prozent). Von Januar bis August 2026 war sie gegenüber dem jeweiligen Vormonat durchschnittlich um 19.000 Personen gefallen.

Nicht saisonbereinigt stieg die Zahl der Erwerbstätigen im September 2026 gegenüber August 2026 mit Beginn der Herbstbelebung um 172.000 Personen (+0,4 Prozent). Der saisonal übliche Anstieg der Erwerbstätigenzahl fiel damit in etwa so hoch aus wie im September-Durchschnitt der Jahre 2023 bis 2025 (+170.000 Personen).

Im Vorjahresvergleich sank die Zahl der Erwerbstätigen im September 2026 um 211.000 Personen (-0,5 Prozent). Damit setzte sich der seit Januar 2025 auf dem Arbeitsmarkt erkennbare Abwärtstrend im Vorjahresvergleich fort. In den Monaten Januar bis April 2026 hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat jeweils bei -0,4 Prozent, von Mai bis August 2026 bei -0,5 Prozent gelegen.

Im Durchschnitt des 3. Quartals 2026 gab es nach vorläufigen Berechnungen rund 45,67 Millionen Erwerbstätige mit Arbeitsort in Deutschland (Inlandskonzept). Im Vergleich zum Vorquartal sank die Zahl der Erwerbstätigen saisonbereinigt um 57.000 Personen (-0,1 Prozent).

Im September 2026 waren nach Ergebnissen der Arbeitskräfteerhebung 1,79 Millionen Personen erwerbslos. Das waren 6.000 Personen oder 0,3 Prozent weniger als im September 2025. Die Erwerbslosenquote lag mit 4,1 Prozent geringfügig über dem Vorjahreswert (September 2025: 4,0 Prozent).

Bereinigt um saisonale und irreguläre Effekte lag die Erwerbslosenzahl im September 2026 bei 1,77 Millionen Personen. Das waren 7.000 Personen oder 0,4 Prozent mehr als im August 2026. Die bereinigte Erwerbslosenquote lag unverändert zum Vormonat bei 4,1 Prozent, so die Statistiker.

Foto: Bauarbeiter auf einer Baustelle (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur