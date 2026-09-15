Axa-Chef Thomas Buberl: Deutsche Wirtschaft in „dekadenter Phase“

Der Vorstandschef des französischen Versicherungskonzerns Axa, Thomas Buberl, sieht die deutsche Wirtschaft in einem tiefen Umbruch.

Thomas Buberl sieht eine dekadente Phase

„Die deutsche Wirtschaft ist in einer dekadenten Phase, das muss man so klar benennen“, sagte Buberl dem „Handelsblatt“. Die Triebkräfte des Wirtschaftswachstums der vergangenen 40 Jahre seien zusammengebrochen. Den Wahlerfolg der AfD in Sachsen-Anhalt bezeichnete er als „Schock“, mahnte aber, die Ursachen zu hinterfragen: Viele Menschen hätten das Gefühl, dass die Politik nicht an den Themen arbeite, die ihnen wichtig seien. „Das sollte uns zu denken geben.“

Mit Blick auf die geplanten Investitionen der Bundesregierung sieht Buberl dennoch eine historische Gelegenheit. „Deutschland hat jetzt eine einmalige Chance, sich mit diesen Investitionen neu zu erfinden.“ Zur Gesundheitspolitik und dem Thema Prävention sagte der Axa-Chef, der Staat wolle einerseits Anreize für Vorsorge schaffen, begünstige ungesunde Ernährung aber gleichzeitig steuerlich: „Man kann nicht Prävention predigen und gleichzeitig Pommes subventionieren.“

Foto: Hamburger Container-Hafen (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur