Kommunalwahlen Niedersachsen: 6,3 Millionen Wahlberechtigte sind am Zug

In Niedersachsen sind seit 8 Uhr die Wahllokale für die Kommunalwahlen geöffnet. Rund 6,3 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, über die Zusammensetzungen von über 2.000 verschiedenen Kommunalparlamenten für die nächsten fünf Jahre zu entscheiden.

Kommunalwahlen Niedersachsen 2026

Zugleich finden Direktwahlen zu den Landräten, Bürgermeistern und Oberbürgermeistern sowie zum Regionspräsidenten von Hannover statt. Dabei geht es nach einer Reform des Kommunalrechts um acht- statt bisher fünfjährige Amtszeiten. Wahlberechtigt sind bei den Kommunalwahlen in Niedersachsen auch 16-Jährige.

Zwischen der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt und den Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern gilt der Urnengang in Niedersachsen als weiterer wichtiger Stimmungstest, der auch im politischen Berlin mit Spannung verfolgt wird. Ein schlechtes Abschneiden der CDU könnte Bundeskanzler Friedrich Merz weiter unter Druck setzen. Zudem wird mit Spannung erwartet, wie die AfD derzeit in einem westdeutschen Flächenland abschneidet. Wann das landesweite Ergebnis vorliegt, ist noch unklar.

Foto: Wahlplakate für die Kommunalwahlen 2026 (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur