Möglichkeiten zur Sicherung des Firmengeländes und der Gebäude

Die Sicherung des Geländes und der Gebäude spielt für Firmen aus verschiedenen Gründen eine wichtige Rolle. Sie ist häufig aus Versicherungsgründen erforderlich, steigert die Sicherheit der Mitarbeiter am Arbeitsplatz, schützt vor Betriebsspionage und verhindert Einbrüche oder Diebstähle. Unternehmen haben eine Reihe unterschiedlicher Möglichkeiten, die Sicherheit des Geländes, der Gebäude und einzelner Gebäudebereiche zu steigern.

Stabile Grundstücksumzäunung

Ein erster Schritt zur effektiven Sicherung des Firmengeländes ist die lückenlose Grundstücksumzäunung. Hierbei ist auf einen ausreichend hohen und stabilen Zaun zu achten, damit Unbefugte das Gelände nicht betreten können. In Frage kommt beispielsweise ein stabiler Metallzaun mit einer Höhe von mindestens zwei Metern, der entlang der gesamten Grundstücksgrenze verläuft. Im Bereich der Einfahrt bietet sich eine Schranke für die Zufahrtskontrolle an. Sie kann wahlweise direkt vor Ort von einem Pförtner bedient oder über einen Kontrollraum elektronisch gesteuert werden.

Kontrollierter Zutritt zu Firmengebäuden

Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Sicherheit ist die Kontrolle darüber, welche Personen das Firmengelände, Gebäude oder einzelne Bereiche des Unternehmens betreten. Zu den effektiven Steuerungsmöglichkeiten gehören Zutrittskontrollsysteme. Sie lassen sich sowohl an der Einfassung des Geländes wie beispielsweise einem Tor oder einer Schranke als auch an Eingangstüren des Firmengebäudes oder den Türen zu einzelnen Räumen installieren.

Elektronisch gestützte Zutrittskontrollsysteme arbeiten schnell, zuverlässig und sind mit einem geringen Wartungsaufwand verbunden. Das hat den Vorteil, dass im Vergleich zu anderen Formen der Zutrittskontrolle Personalkapazitäten und Personalkosten eingespart werden. Im Vergleich zu klassischen Schlüsseln haben Zutrittskarten für ein elektronisches System den Vorteil, dass Auswertungen zur Nutzung möglich sind. Praktisch ist auch, dass bei der Ausgabe elektronischer Schlüsselkarten für jede empfangende Person die Zutrittsrechte individuell festgelegt werden können. Darüber lässt sich beispielsweise der Zeitraum des Zutritts steuern. Nachträgliche Änderungen der Zutrittsrechte im Falle einer Kündigung oder Versetzung sind ebenfalls möglich.

Videoüberwachung des Firmengeländes und Wachschutz

Besonders häufig kommt auf Firmengrundstücken eine Videoüberwachung zur Steigerung der Sicherheit zum Einsatz. Darüber lassen sich selbst große Bereiche mit geringem Personalaufwand überwachen. Hierzu werden in allen sicherheitsrelevanten Bereichen des Areals Überwachungskameras installiert, die wiederum in einem Kontrollzentrum in Echtzeit oder nachträglich ausgewertet werden können.

Solche Überwachungskameras können wahlweise gut sichtbar als Abschreckung oder versteckt angebracht werden. In jedem Fall muss jedoch an der Grundstücksgrenze auf die vorhandene Videoüberwachung hingewiesen werden. Kommt es zu Einbrüchen oder Diebstählen, helfen die Videoaufzeichnungen bei der Ermittlung der Täter. Außerhalb der Betriebszeiten kann zusätzlich ein Wachschutz eingesetzt werden, der in regelmäßigen Abständen Kontrollgänge über das Gelände durchführt. Ein solcher Wachschutz wirkt abschreckend auf potenzielle Einbrecher und kann im Falle eines unbefugten Zutritts zeitnah reagieren.