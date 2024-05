Die meisten kaufen ihre Möbel in einem der großen Möbelhausketten, und der eigentlich harte Beruf des individuellen Schreiners ist in heutiger Zeit so gut wie untergegangen. Dabei lohnt es sich absolut, etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen und sich ein einzigartiges Möbelstück direkt von Hand anfertigen zu lassen. Es gibt nichts Besseres, als sich einen eigenen Schreibtisch, einen Einbauschrank, eine Kinderkrippe oder sogar Garderobenmöbel nach Maß von einem professionellen Handwerker zusammenstellen zu lassen. Aber auch passgenaue Schränke für Dachschrägen sind kein Problem. Die besten Gründe haben wir hier einmal für Sie zusammengefasst.

Eine lange Tradition

Schon seit jeher gibt es Schreiner und Handwerker, die für die Herstellung von Möbelstücken gebraucht werden. Der Beruf lässt sich weit in der Geschichte zurückverfolgen und hat daher eine unheimlich lange Tradition hinter sich. Angesichts der Industrialisierung, der Globalisierung und der immer weiter fortschreitenden Entwicklung der Technik ist jedoch das eigentliche Kunsthandwerk stark in Vergessenheit geraten. Dabei gibt es den Beruf Schreiner immer noch, und er ist wichtiger denn je. Viele kleine Firmen setzen vor allem auf eine langjährige und gute Zusammenarbeit mit ihren Kunden, anstatt auf eine schnelle Abfertigung am Fließband.

Qualität über Quantität

Bei einem guten Schreiner ist ein hochqualitatives Möbelstück nach Maß schon so gut wie vorprogrammiert. Dies liegt vor allem daran, dass auf die individuellen Wünsche der Kunden eingegangen wird und sich daher speziell auf diese konzentriert werden kann. Es muss keine Massenabfertigung stattfinden, die auf einen schnellen Profit aus ist. Es geht vielmehr darum, das Beste für den Kunden bereitzustellen.

Die entsprechenden Materialien können ebenfalls persönlich besorgt und bearbeitet werden, auch hier setzen viele Schreiner auf eine hohe Qualität und eine gute Zusammenarbeit mit Betrieben, die die entsprechenden Ressourcen wie Holz zur Verfügung stellen. Sollte es mit dem Möbelstück irgendwelche Probleme geben, steht ein Schreiner mit Rat und Tat zur Seite.

Unterstützung von kleinen Gewerben

Schreiner haben es oft schwer und müssen gegen große Möbelkonzerne ankommen. Immer weniger Menschen schätzen es wert, wenn individuelle Möbel nach Maß angefertigt werden. Doch wenn Sie eine direkte Anfrage bei einem Schreiner machen, dann unterstützen Sie damit ein lokales und kleines Gewerbe, das in der heutigen Zeit gerne untergeht. Schreinerei Siefert ist eine der Top-Anlaufstellen, wenn Sie ein einzigartiges Möbelstück, wie zum Beispiel einen persönlich gestalteten Einbauschrank, erhalten wollen. Eine solch umfassende Beratung und ein direkt auf Sie zugeschnittenes Erlebnis gibt es in keinem großen Möbelhaus zu finden.

Einzigartiges Möbelstück

Wie bereits erwähnt, ist eine Anfrage beim Schreiner ein ganz persönliches Anliegen, was sich so niemals bei einem großen Möbelhaus machen lässt. Dort gibt es zwar eine große Auswahl, aber es ist nicht immer das dabei, was Sie sich vielleicht selbst wünschen. Bei einem Schreiner wird jedoch die Herstellung eines komplett einzigartigen Möbelstücks garantiert, was nur für Sie angefertigt wurde. Dies ist zum Beispiel bei einem Schrank bei einer Dachschräge relevant, sodass dieser auch passgenau eingebaut wird.

Möbel nach Maß

Die Herstellung von Möbeln nach Maß ist eine der besten Möglichkeiten, ein genau auf Sie zugeschnittenes Möbelstück zu erhalten. Besonders bei unterschiedlichen Maßen, kleinen Nischen und zusätzlichen Anbaumöglichkeiten eine wunderbare Lösung.

In der Regel können Sie dabei alles bestimmen, von den Maßen bis hin zur Auswahl der Materialien. Eine so hohe Flexibilität kommt auch mit seinem Preis, aber es ist absolut einen tieferen Griff in die Brieftasche wert. Hinzu kommt natürlich auch eine umfassende Beratung, die genau darauf hinweist, was Sie zu erwarten haben und wie sich Ihre Wünsche umsetzen lassen.

Der Fokus liegt dabei natürlich auch immer auf Innovationen, die Ideen und Vorstellungen der Kunden so gut wie möglich umzusetzen. Dabei geht es um die kreative Nutzung von Platz, aber auch die Verarbeitung. Hier greifen die Felder Tradition und Moderne ineinander, was bei einem so alten Beruf ein unglaublich wichtiges Merkmal ist. Individuelle Möbelstücke oder Gartenmöbel nach Maß anfertigen zu lassen, ist in vielen Fällen die beste Option für Sie.

Umweltschutz und Nachhaltigkeit

Da es sich bei einer Schreinerei nicht um eine Massenabfertigung von Gütern handelt, haben sie auch einen deutlich geringeren negativen Einfluss auf die Umwelt. Immer mehr Schreiner setzen trotzdem auf einen Umschwung auf umweltfreundliche Materialien und Verarbeitung, um den Beruf so ressourcenschonend wie nur möglich zu gestalten.

Holz ist die wichtigste Ressource, die aber auch viele tückische Probleme mit sich bringt. Doch kleine Schreinerunternehmen haben hier den Vorteil, sich aktiv und gezielt mit solchen Umweltproblemen auseinanderzusetzen und nach den besten Anlaufstellen für nachhaltige Materialien zu suchen. Auch andere kleine und vor allem regionale Hersteller werden so unterstützt, indem sie zusammenarbeiten.

Einige Betriebe fokussieren sich aber auch anderweitig auf den Umweltschutz, zum Beispiel in Hinblick auf die Stromnutzung. Immer mehr steigen auf erneuerbaren Strom um, der durch Photovoltaikanlagen produziert wird. So wird auch der Prozess der Herstellung zunehmend grüner gestaltet, was bei großen Handelsketten so gut wie nie gegeben ist.