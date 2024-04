Warum Coaching für die Wirtschaft immer wichtiger wird

„Schon wieder einer, der mir sagen will, wie ich mein Unternehmen erfolgreicher machen will. Bisher lief es doch auch ohne gut.“ Dies sind Vorbehalte, die wohl jeder Coach schon einmal gehört hat. Immer mehr Unternehmer erkennen jedoch den Wert eines professionellen Coachings.

Der Erfolg von Unternehmen beginnt in der Mitarbeiterführung

Wenn es um den Fachkräftemangel geht, unterscheiden sich die Probleme von Klein- und Mittelstandsunternehmen kaum von denen großer. Ein Konzern besitzt möglicherweise eher die Kapitaldecke, um einige strukturelle Schwächen mit einem höheren Gehalt zu übertünchen. Geld ist jedoch nicht das einzige Kriterium, das Fachkräfte anlockt und vor allem im Unternehmen hält.

Mitarbeiter möchten sich wertgeschätzt fühlen, in einem guten Team arbeiten sowie sich fachlich und persönlich weiterentwickeln. Unternehmer sind Menschen, die häufig durch ihre Fähigkeiten eine erfolgreiche Firma aufgebaut haben. Sie zeichnen sich durch ein hohes Fachwissen aus. Zu einer erfolgreichen Führungskraft gehören ebenso gute Sozialkompetenzen. Sie lassen sich erlernen.

Coaching kann ein Unternehmen auf vielen Ebenen voranbringen

Ein professionelles Coaching hilft dabei, Ressourcen im eigenen Betrieb zu heben. Die meisten Unternehmer haben die Mitarbeiterführung und -motivation nicht gelernt. Sie verlassen sich auf ihre Erfahrung und Intuition. Ein Coaching kann neue Impulse für das strategische Denken und die Stärkung von Führungsfähigkeiten setzen.

Persönlichkeit, eine gesunde Selbsterkenntnis und die Führung strukturierter Gespräche sind einige Komponenten, die in mehr gegenseitigem Vertrauen münden. Der Bedarf an solchen Dienstleistungen ist enorm, das Angebot auch. Wer langfristig auf diesem Markt erfolgreich auftreten möchte, sollte sein Handwerk durch Coachingausbildungen von Grund auf erlernt haben.

Der Chef als Coach

Für Führungskräfte eignen sich diese Ausbildungen ebenfalls. Sie steigern die Haltung und das Auftreten des Leitungspersonals. Die Weiterentwicklung der eigenen Persönlichkeit hilft dabei, Konflikte zu lösen oder gar zu vermeiden. Wer über das richtige Fachwissen verfügt, wird Veränderungsprozesse leichter vorantreiben. Die Notwendigkeit für neue Wege ist kein neues Phänomen, aber sie war seit der Erfindung der Dampfmaschine nie für den zukünftigen Erfolg so entscheidend.

Angestellte erwarten von ihren Arbeitgebern Entwicklungsperspektiven und eine offene Kommunikation. Ein Business-Coaching kann hier zu deutlichen Verbesserungen führen, welche die Bindung der Fachkräfte an das Unternehmen stärken. Ferner erhöht es das Leistungsvermögen der Mitarbeiter, indem es das Mindset optimiert. Eine Studie der International Coaching Federation stellte fest, dass sich bei 80 Prozent der Mitarbeiter das Selbstvertrauen und bei 70 Prozent die Arbeitsleistung verbesserten.

Bessere Kommunikation für einen höheren Unternehmensgewinn

Zu diesem Ergebnis kam Harvard Business Review. Laut einer Studie des Instituts berichteten knapp die Hälfte der befragten Manager von einem deutlich gestiegenen Profit innerhalb von fünf Jahren. Den Grund sahen sie in regelmäßigen Coaching-Veranstaltungen und einer offenen Kommunikationskultur im Unternehmen.

Zudem sorgen erfolgreiche Schulungen zu mehr Eigenverantwortung bei den Mitarbeitern, wodurch sie sich stärker in die Betriebsprozesse einbringen. Sie erkennen Schwächen und kommunizieren Verbesserungsvorschläge, was sich letztendlich in einen größeren Erfolg des Unternehmens bemerkbar macht. Wenn sich Mitarbeiter aktiv einbringen können, stärkt dies ihr Selbstwertgefühl und die Motivation. Dies sorgt letztendlich dafür, dass Fachkräfte dem Unternehmen langfristig erhalten bleiben.

Fazit

Ein professionelles Coaching kann viele Aspekte im Unternehmen verbessern. Es hilft Prozesse zu optimieren und die Kommunikation auf eine vertrauensvolle Basis zu heben. Dies stärkt die Motivation der Mitarbeiter und sorgt für größere Gewinne. Zudem ist Coaching eine gute Investition, um durch loyale Angestellte den Fachkräftemangel besser zu meistern.