Mitarbeiter Motivation Zeiten des Fachkräftemangels: Obst und Co. for free

Auch der Mittelstand beklagt den Fachkräftemangel in vielen Bereichen. In Zeiten des starken Wettbewerbs um die Profis müssen sich Unternehmen einiges einfallen lassen. Besondere Benefits, wie etwa kostenlose Speisen, kommen da gut an.

Teamzusammenhalt stärken und Mitarbeiter glücklich machen: Happy Food am Arbeitsplatz

Was ist das Rückgrat eines erfolgreichen Unternehmens? Richtig, die Mitarbeiter sind die wichtigste Komponente in der Erfolgsformel. Damit sie nicht zu den Wettbewerbern gehen, sondern beim eigenen Unternehmen unterschreiben, müssen sich CEOs einiges einfallen lassen.

Erst reichen Firmenwagen oder lukrative Boni nicht mehr aus. Stattdessen geht es um echte, menschliche Werte. Der Teamzusammenhalt und die Wertschätzung spielen eine immer wichtigere Rolle. Frisches, kostenloses Obst, Mineralwasser oder leckerer Kaffee (etwa durch Senseo Pads ) sind gern gesehene Goodies. Sie machen nicht nur satt sorgen für ausreichenden Flüssigkeitszufuhr der klugen Köpfe.

Die kostenlosen Speisen und Getränke in einer Küche bereitgestellt sind auch ein Ort zum Austauschen. Hier können sich Mitarbeiter aus unterschiedlichen Abteilungen zusammenfinden, bei einer kurzen Pause miteinander sprechen und sich so auch außerhalb der eigenen Projekt-Grenzen kennenlernen. Damit wird das Teamgefühl gestärkt und der eigene Horizont erweitert.

Mit der Bereitstellung von Kaffeebohnen für zahlreiche Kaffee-Kreationen und anderen kulinarischen Highlights sorgen die Unternehmen auch für glückliche Mitarbeiter. Schließlich müssen sie nicht mehr frühmorgens abgehetzt einen Kaffee to go kaufen, sondern können sich auf ihren Arbeitsbeginn mit den leckeren Bohnen freuen. Hoch motivierte Mitarbeiter sind gemäß vieler Untersuchungen kreativer, lösungsorientierter und zeigen eine Resilienz auch in Krisenzeiten.

Der Mittagsschlaf ist wieder in

Im Kindergarten von vielen gar nicht gemocht, hat sich der Mittagsschlaf vor allem bei berufstätigen Erwachsenen wieder als gern genutzte Routine eingestellt. Oftmals stellt sich nach dem Mittagessen ein körperliches Tief ein, denn der Markt ist voll und möchte dem Körper eine Ruhepause gönnen. Das Problem in vielen Unternehmen ist die fehlende Möglichkeit dazu.

Finde Chefs haben die Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter erkannt und eigene Ruheräume und anderen Rückzugsorten eingerichtet. Hier kann sich jeder für ein paar Minuten zurückziehen und etwa einen Powernap halten. Experten habe herausgefunden, dass schon 30 Minuten kurzer Schlaf ausreichen, um die Produktivität zu steigern und wieder leistungsfähiger zu sein.

Viele Unternehmen weichen auch vom klassischen Büro-Konzept ab und lassen sich kreativere Arbeitsplatz-Lösungen einfallen. So können die Mitarbeiter etwa inmitten einer großzügigen Blumenlandschaft, in einer Hängematte, in einem ausgebauten VW-Bus oder in anderen Arbeitsplatz-Szenarien tätig werden. Vor allem in kreativen Bereichen sind solche Konzepte erfolgversprechend. Durch das neue Umfeld werden die Mitarbeiter inspiriert, ebenfalls „out of the box“ zu denken und neue Projektansätze zu finden.

Flexibilität bei der Arbeitszeitgestaltung kommt gut an.

Neben den zahlreichen Benefits im Büro sind auch flexible Arbeitszeitlösungen gern gesehen. Vor allem junge Arbeitnehmer wünschen sich ja Zeit für ihre Familie und den Freizeitanteil. Dafür möchten sie eine flexiblere Arbeitszeitgestaltung, um etwa eigenständig zu entscheiden, ob sie 7:00 Uhr oder vielleicht doch erst 9:00 Uhr beginnen möchten. Unternehmen, die ihren Mitarbeitern vertrauen und flexible Arbeitszeitkonzepte nutzen, legen den Grundstein für motivierte Mitarbeiter.

Auch die sogenannten Sabbaticals, die Auszeit von der Arbeit, zählen dazu. Vor allem junge Eltern wünschen sich nach der Geburt mehr als sechs oder acht Wochen gemeinsame Zeit. Wer als Arbeitnehmer großzügig mehrere Monate Auszeit mit einer Arbeitsplatzgarantie gewährt, macht sich für die jüngeren Fachkräfte attraktiver.