Die perfekte Büroausstattung: Hier fehlt nichts!

Wenn Sie Ihrem Mitarbeiter ein neues Büro einrichten möchten, sollte auf jeden Fall an alles gedacht werden. Kein Problem, werden Sie vielleicht denken. Schreibtisch, Computer, Drucker, fertig. Doch der Teufel steckt auch bei der Büroeinrichtung im Detail. Denn gerade bei solch vermeintlich „selbstverständlichen“ Dingen wie einem Büro wird gerne etwas vergessen. Hier kann es hilfreich sein, zuvor eine Checkliste anzulegen. Achten Sie unbedingt auch auf eine ergonomische Einrichtung des Büros. Immerhin verbringt Ihr Mitarbeiter unzählige Stunden seines Lebens dort und eine unpassende Sitzposition kann sich langfristig auf die Gesundheit auswirken. Schlussendlich sollte das Büro auch eine Wohlfühloase sein. Persönliche Gegenstände und ein einladendes Design runden den perfekten Arbeitsplatz ab.

Nichts sollte fehlen, wenn Ihr Mitarbeiter seinen neuen Arbeitsplatz bezieht. Die Beleuchtung ist angenehm, der Drucker ist mit Tinte gefüllt, die Netzwerkverbindung steht und der Computer ist auf dem neuesten Stand. Damit auch wirklich nicht fehlt, setzen Sie bei der Büroeinrichtung auf eine Checkliste. Auf diese Liste stehen zum Beispiel:

Schreibtisch

Bürostuhl

Computer mit Maus, Bildschirm, Tastatur und Drucker

Büroschrank

Telefon (gegebenenfalls auch Telefax)

Stifte

Papier

Ordner, Mappen, Klarsichtfolien

Ausreichende Größe und ruhige Umgebung

Handelt es sich um ein Einzelbüro? Dann beträgt die ideale Fläche rund 10 m² – besser mehr als weniger. Auf dieser Fläche ist Platz für das Inventar, aber Ihr Mitarbeiter hat auch noch ausreichend Bewegungsfreiheit. Auch sollte der Arbeitsplatz keinem allzu großen Lärm ausgesetzt sein. Liegt das Büro an einer vielbefahrenen Hauptstraße und sind die Fenster veraltet, kann der Lärm die Konzentration beeinträchtigen und sogar Kopfschmerzen verursachen. Auch die Lichtverhältnisse müssen stimmen. Im Dunkeln arbeiten macht wenig Freude, allerdings wird der Job auch zur Tortur, wenn man vom Schreibtisch aus stundenlang von der Sonne geblendet wird. Hier hängt es natürlich ganz maßgeblich davon ab, in welche Himmelsrichtung das Fenster zeigt.

Was die Beleuchtung angeht: Bevorzugen Sie Deckenfluter oder herkömmliche Deckenlampen. Diese erzeugen ein helles Licht, ohne dabei zu blenden. Und genau das kann man von einer Schreibtischlampe oft nicht behaupten. Egal wie man sie positioniert: Sie blendet einem ins Gesicht. Das stört nicht nur bei der normalen Arbeit, sondern wirkt auch sehr merkwürdig bei der nächsten Videokonferenz.

Schreibtisch und Bürostuhl

Der Schreibtisch sollte eine Mindestgröße von 160 cm × 80 cm haben. Auch hier gilt: Besser mehr Platz als zu wenig Platz. So kann bequem am PC gearbeitet werden, während gleichzeitig Akten auf dem Tisch liegen – idealerweise in einer Ablage. Optimal ist ein elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, damit Ihr Mitarbeiter zwischendurch auch im Stehen arbeiten kann. Für die sitzende Tätigkeit sollte ein ergonomischer Stuhl selbstverständlich sein. Dieser verfügt über eine Wipp- oder Synchronmechanik, die Armlehnen und Lordosenstütze sollten höhenverstellbar sein.

Insgesamt sollte das Büro über ausreichend Stauraum für Akten verfügen. Verschlossene Schränke sind optisch ansprechender als offene Aktenregale. Überhaupt sollte die Optik nicht vernachlässigt werden. Das Büro sollte auch eine gewisse Ästhetik aufweisen; die Einrichtungsgegenstände sollten gut zueinander passen. Blumen, Bilder und persönliche Gegenstände machen aus dem top ausgestatteten Büro eine Wohlfühloase. Einen Platz zum Arbeiten und Bleiben.