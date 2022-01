Raum-in-Raum Systeme: Wie schaffen Sie den optimalen Arbeitsplatz?

Überall klingelt das Telefon. Hier und da haben sich kleine Gruppen von Kollegen versammelt und diskutieren lautstark über den neuen Produktkatalog. Die Kollegin am Nachbararbeitsplatz brüllt fast in den Telefonhörer, da der Kunde am anderen Ende an einer belebten Straße steht und sie schlecht versteht. Wie soll man in einer solchen Atmosphäre nur konzentriert arbeiten? Wie soll man in einem wichtigen Meeting dabei seine Sinne beisammen halten? Die Lösung heißt: Raum-in-Raum Systeme.

Zur Optimierung des Arbeitsplatzes stehen verschiedene Möglichkeiten zur Wahl – von Akustik-Einzelarbeitsplätze und Akustik Tischtrennwände bis hin zu Raum-in-Raum Systemen wie Telefonboxen und Meetingboxen.

Was sind Meetingboxen?

Eine Meetingbox ist eine, im Vergleich zu einem Umbau, kostengünstige Lösung zur Schaffung von akustisch abgeschirmten Bereichen für eine Besprechung. In einer solchen Raum-in-Raum Lösung können je nach gewählter Größe bis zu sechs oder sogar acht Personen Platz finden. Viele Ausstattungsvarianten, Farben und Optionen für die technische Ausrüstung stehen zur Verfügung. Viele Meetingboxen können modular erweitert werden und können sich so Ihren Bedürfnissen optimal anpassen. Zudem sind die Meetingboxen stets mit einer eigenen Luftventilation ausgestattet.

In einer Meetingbox kann man sich alleine oder mit mehreren Personen zurückziehen, um konzentrierter arbeiten oder eine Besprechung abhalten zu können. Gute Meetingboxen und Telefonboxen sind akustisch optimal isoliert und bieten so ein angenehmes Raumklima. Durch die Wahl verschiedener Materialien und Farben lässt sich das Gesamtbild an die Unternehmensfarben bzw. die Farben des Büros anpassen.

Was ist eine Telefonbox?

Telefonboxen sind kleiner als Meetingboxen. Sie ähneln einer von früher bekannten Telefonzelle, aber selbstverständlich in einem modernen Look mit teilweise sehr hochwertiger Ausstattung. Eine Telefonbox kann beispielsweise zum Abhalten eines vertraulichen Telefonats oder eines wichtigen Kundengesprächs genutzt werden.

Vorteile von Meetingboxen und Telefonboxen

Ohne aufwendige und teure Umbauten machen zu müssen, kann man im Handumdrehen neue Räume im Büro schaffen. Dies führt zu mehr Effizienz und besserem Arbeiten. Nicht vergessen darf man zudem, dass man die Boxen ganz einfach an einen anderen Ort versetzen kann, falls der alte Ort nicht ideal ist oder für etwas anderes gebraucht wird. So ist man höchst flexibel und kann die Raumstruktur ganz den jeweils aktuellen Bedürfnissen anpassen. Einem gesunden Unternehmenswachstum steht so nichts mehr im Wege.

Worauf sollten Sie beim Kauf einer guten Meetingbox bzw. Telefonbox achten?

Für die Anschaffung einer Raum-in-Raum Lösung sind gewisse Investitionen erforderlich. Um das optimale System für Ihr Büro zu finden, achten Sie bitte auf folgende Punkte:

> Verwendung hochwertiger Akustikelemente

> Vorhandensein ausreichender Belüftung (Ventilatoren)

> Gute Verarbeitung und Ausstattung mit wichtigen Features für gutes Arbeiten: Licht, Kabelkanäle, Vorbereitung für das Anbringen eines TVs, etc.

> Auswahl verschiedener Farben und Größen zur optimalen Anpassung an Ihr vorhandenes Büro und Raumangebot

> Gute, persönliche Beratung und Service des Anbieters

Übrigens: Wenn Sie darüber hinaus das Raumklima verbessern möchten, können Sie mit Schreibtisch Trennwänden, Akustik Einzelarbeitsplätzen oder Akustik Stellwänden einiges in Bezug auf die Verbesserung der Arbeitsleistung erreichen. Natürlich können diese Maßnahmen ein echtes Raum-in-Raum-System nicht ersetzen, aber sehr gut ergänzen.