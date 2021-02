Ein Haus ist eine große Investition, die gut überlegt sein will. Es gibt verschiedene Gründe, weshalb es sich lohnt, in ein Eigenheim zu investieren. Zum einen erfüllt sich so mancher damit den Traum des perfekten Wohnraums, zum anderen ist es eine Geldanlage, die mitunter eine hohe Rendite verspricht. Der Wert eines Hauses ist von vielen verschiedenen Faktoren abhängig. Zu nennen sind hier vor allem der Standort, die Größe und das Alter des Hauses. Gerade bei einem älteren Haus ist es so, dass sich aufgrund des Zustandes große Unterschiede beim Preis ergeben können. Ein Haus, dessen Zustand gut bewahrt wurde und bei dem sämtliche Reparaturen stets zeitnah durchgeführt wurden, findet in der Regel schneller einen Käufer als ein Haus, das seit längerem leersteht, Schäden aufweist oder sogar einer Sanierung bedarf. Auf bestimmte Elemente eines Hauses gilt es im Besonderen zu achten. Sämtliche Außenwände und Dachs, sowie andere Flächen, die der Witterung ausgesetzt sind, bedürfen einer regelmäßigen Kontrolle. Die Stellen, an denen Feuchtigkeit eintreten kann, müssen bei einem auftretenden Schaden ohne zeitlichen Aufschub repariert werden, um eine Ausweitung der Schäden zu stoppen.

Schnelles Handeln verhindert Schlimmeres

Bedarf das eigene Dach einer Generalüberholung, so stehen dem Hausbesitzer unterschiedliche Möglichkeiten offen. Neben einer Dachbeschichtung gibt es die Möglichkeit, das Dach komplett neu zu decken. Ob Dach beschichten oder neu decken, das hängt natürlich davon ab, von welcher Bauart ein Dach ist und gegen welche Schäden sich abgesichert werden soll. Wird die Dachbeschichtung vor allem als eine präventive Maßnahme genutzt, so kommt das neue Eindecken des Daches vor allem dann zum Einsatz, wenn bereits Schäden vorliegen oder sich diese in naher Zukunft nicht mehr verhindern lassen. Wichtig ist bei beiden Schritten, dass frühzeitig gehandelt wird. So bleiben die Kosten überschaubar und der Wert des eigenen Hauses stabil. Ein soeben beschichtetes oder neu gedecktes Dach trägt in den meisten Fällen sogar zu einer deutlichen Wertsteigerung bei, da diese Arbeiten somit in naher Zukunft sehr wahrscheinlich nicht mehr anfallen. Das garantiert einem Käufer ein gewisses Maß an Sicherheit.

Die richtigen Partner bei der Dachsanierung

Wie es auch bei der Baufinanzierung auf den richtigen Partnern ankommt, lohnt sich auch bei der Auswahl des passenden Unternehmens für Sanierungsarbeiten ein gründliches Vorgehen. Gerade bei Dächern spielen die Faktoren Qualität und Zeit eine wichtige Rolle. Vor allem dann, wenn mehrere Unternehmen gleichzeitig an einem Projekt arbeiten, müssen sich diese untereinander koordinieren und gezielt vorgehen, um die selbst gesetzten Ziele zu erreichen. Gerade im Hinblick des Werterhalts bei der eigenen Immobilie ist es deshalb das Beste, vor einer geplanten Sanierung einen Vergleich der einzelnen Anbieter vorzunehmen. So verschafft sich der Hausherr einen guten Überblick. Wer sich über den Zustand des Hauses absolut sicher sein möchte, der engagiert zudem vor größeren Arbeiten einen unabhängigen Gutachter. Die daraus resultierenden Ergebnisse lassen sich gut mit einem Kostenvoranschlag oder einem vorliegenden Angebot vergleichen. Entscheidet man sich für eine schützende Beschichtung oder für neue Dachziegel, so lohnt es sich, eine Rechnung aufzustellen, die der Frage nachgeht, ob die Investition proportional zur Wertsteigerung des Hauses ist. Das lohnt sich vor allem dann, wenn ein möglichst lukrativer Verkauf der Immobilie in naher Zukunft geplant ist.