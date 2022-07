Vorteile eines M&A-Spezialisten beim Kauf und Verkauf Ihres Unternehmens

Ein M&A-Spezialist berät bei Fusionen oder Übernahmen und unterstützt diesen Prozess. M&A steht für Mergers & Acquisitions, also für Fusionen und Übernahmen. Aber warum ist das für Sie von Vorteil? Dies sind die Vorteile, wenn Sie beim Kauf oder Verkauf eines Unternehmens einen M&A-Spezialisten hinzuziehen.

Maßgeschneiderte Beratung

Unternehmen haben viele verschiedene Formen und Größen, daher ist eine individuelle Beratung unerlässlich. Ein M&A-Spezialist prüft Ihre spezifische Situation und berät Sie, auch wenn Sie noch nicht sicher sind, ob Sie den Schritt tatsächlich wagen wollen.

Leitfaden

Für die meisten Menschen ist der Kauf und Verkauf eines Unternehmens keine alltägliche Tätigkeit. Es ist ein schwieriger Prozess und für manche Unternehmer auch ein emotionaler Prozess. Als Verkäufer kann es schwierig sein, das Unternehmen zu verkaufen, an dem man so hart gearbeitet hat, und als Käufer kann man aufgeregt sein und mögliche Problembereiche übersehen. Deshalb ist es gut, wenn jemand von außen Ihnen hilft und dafür sorgt, dass der gesamte Prozess strukturiert abläuft. Sie werden durch den gesamten Kauf- und Verkaufsprozess begleitet. So brauchen Sie sich nur auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren, während Sie Ihr Tagesgeschäft weiterführen.

Mediation

Es besteht die Möglichkeit, dass die Parteien nicht übereinstimmen und daher in einen Konflikt geraten. Ein M&A-Spezialist vermittelt hier und sorgt für eine passende Lösung für beide Parteien.

Großes Netzwerk

M&A-Spezialisten, die schon länger im Geschäft sind, haben ein großes Netzwerk von Käufern und Verkäufern aufgebaut. Sie können also sehr hilfreich sein, wenn Sie Ihr Unternehmen verkaufen wollen. Es ist gut möglich, dass Ihr M&A-Spezialist bereits einen potenziellen Käufer kennt. Auch wenn Sie auf der Suche nach einem Unternehmen sind, das Sie kaufen möchten, ist dieses Netzwerk ein großer Vorteil, denn selbst wenn ein Unternehmen noch keine konkreten Pläne hat, kann ein M&A-Spezialist eine gute Übereinstimmung vorschlagen, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sich ein Unternehmen zum Verkauf entschließt.

Marktlink

Ein erfahrener Partner auf dem Gebiet der M&A. Marktlink verfügt über 25 Jahre Erfahrung im Kauf und Verkauf von Unternehmen und hat mehr als 1.000 erfolgreiche Transaktionen abgeschlossen. Sie können Marktlink in neun Büros in ganz Europa finden. Welche Geschäfte sie in den letzten Jahren abgeschlossen haben, können Sie auf der Website nachlesen. Unter der Rubrik „Angebot und Nachfrage“ können Sie sich über das Angebot an Unternehmen informieren, die bereits aktiv auf der Suche nach geeigneten Käufern sind. Es gibt auch Kaufprofile von Unternehmen, die auf der Suche nach Investitionen sind und offen dafür sind, angesprochen zu werden.