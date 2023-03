Verpackungsautomatisierung – Formen und Vorteile

In der Fertigung spielt das Thema Automatisierung eine immer wichtigere Rolle. Dabei kann sich die Automatisierung auf verschiedene Schritte einer Produktionslinie beziehen – von der Verarbeitung über die Herstellung bis hin zu Verpackung und Palettierung. In vielen Unternehmen sorgt mittlerweile auch der letzte Schritt, die Verpackungsautomatisierung dafür, dass Produktion und Auslieferung reibungsloser und schneller vonstattengehen.

Drei Formen der Verpackungsautomatisierung

Die Verpackungsautomatisierung mit Hilfe von Verpackungsmaschinen lässt sich in drei Formen unterteilen: Die Primärverpackung und die Sekundärverpackung sowie die Palettierung. Alle drei Formen zusammen ergeben eine vollautomatische Verpackungslinie.

Automatisierung der Primärverpackung

Bei der Automatisierung von Primärverpackungen geht es darum, die Produkte in ihrer Erstverpackung unterzubringen. Daher betrifft diese Form der automatisierten Verpackung vor allem Lebensmittel, Medikamente und Hygieneartikel. So wird beispielsweise ein Gebäckstück, das aus dem Kühltunnel kommt, in eine Plastikfolie verpackt. Für die Wahl der richtigen Verpackungsmaschine sollten vor allem die Produktionsanforderungen, Zustand und Art des zu verpackenden Produkts sowie die gewünschte Produktpräsentation eine Rolle spielen.

Automatisierte Sekundärverpackung

Diese Art der Automatisierung wird auch als Kartonverpackungsautomatisierung bezeichnet. Und dieser Name ist Programm, denn im Rahmen der automatisierten Sekundärverpackung werden die Produkte in Kartons verpackt, die sie beim Transport schützen und sie auf die Palettierung vorbereiten.

Dabei bieten Kartonierer, Verschließer und Etikettenapplikatoren der Verpackungsmaschine einen effizienteren und zuverlässigeren Ansatz als das Verpacken von Hand. Beim manuellen Verpacken können beispielsweise schlecht platzierte Klebebänder oder Etiketten weitere Prozesse negativ beeinträchtigen. Die manuelle Arbeit in dieser Phase erfordert zudem in der Regel einen erheblichen Platzbedarf. Automatisierte Anlagen am Ende der Verpackungslinie nehmen meist weniger Raum ein.

Bei der Automatisierung der Sekundärverpackung liegt der Schwerpunkt auf der Flexibilität der Anlagen und einer hohen Produktkontrolle.

Automatisierung der Palettierung

Zur Optimierung des Transports von Waren und Produkten kann eine automatisierte Palettierung genutzt werden. Bei dieser Art der Verpackungsautomatisierung geht es vor allem um die Verbesserung des Transports von Produkten vom Hersteller zum Einzelhandel oder zu Lager- und Vertriebszentren. Sie soll für den bestmöglichen Schutz der Produkte während des Versands und der Lagerung sorgen. Zudem soll die Palettierung ermöglichen, dass mehr Bestände bei einfacherer Handhabung bewegt werden können.

Es gibt verschiedene Arten der Palettierung. Die beiden Haupttypen sind wohl die mechanische und die robotergestützte Palettierung. Die mechanische Palettierung ist in der Regel eine kostengünstige Variante. Sie bedarf relativ kleiner Stellflächen und es wird eine geringere Anzahl an Bewegungen ausgeführt. Damit sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass Produkte herunterfallen und Schaden nehmen. Zudem ist die mechanische Palettierung verhältnismäßig einfach zu installieren. Sie ist nicht besonders wartungsintensiv und leicht umzurüsten. Sie ist jedoch vor allem für die Anwendung bei starren, würfelförmigen Formen geeignet und kann hier hohe Geschwindigkeiten erreichen.

Ein Palettierroboter kann eine Aufgabe oder auch mehrere Aufgaben ausführen. So kann er ein Produkt verpacken, Kartons auf eine Palette laden und schließlich die Palette mit Folie umwickeln. Dabei arbeitet der Roboter sanfter und gleichmäßiger als dies bei der manuellen Palettierung der Fall ist. Palettierroboter bieten ein hohes Maß an Flexibilität und sie benötigen sehr wenig Platz.

Vorteile der Verpackungsautomation

Automatisierte Verpackungslösungen können den Produktionsfluss positiv verändern. Denn sie sorgen dafür, dass Produkte schnell, sicher und kostengünstig an ihren nächsten Bestimmungsort gelangen. So ist der offensichtlichste Vorteil der Verpackungsautomation die höhere Effizienz. Es wird eine höhere Geschwindigkeit als bei der manuellen Verpackung erreicht. Weitere Vorteile sind vielleicht weniger offensichtlich, doch nicht weniger wichtig. So reduziert die Automation der Verpackungen das Verletzungsrisiko der Mitarbeiter. Zudem sind eine bessere Qualitätskontrolle und Standardisierung möglich. Ausfallzeiten verringern sich und es gibt weniger Engpässe. Dabei ist eine Automation des Verpackungsprozesses immer eine individuelle Lösung. Die Verpackungsmaschinen müssen den Anwendungen und Anforderungen im Unternehmen entsprechen.