Urlaub im Ausland – was gibt es zu beachten?

Sie möchten in Urlaub gehen und von Ihrem Zeitwertkonto profitieren? Dann sollten Sie sich diesen Artikel durchlesen.

Coronaregeln beachten

Im Zuge der Corona-Pandemie müssen Sie auch im Urlaub beachten, welche örtlichen Beschränkungen oder Maßnahmen gelten. Nehmen Sie immer genügend Masken mit, damit Sie im Urlaub keine kaufen müssen. Unterschätzen Sie das Coronavirus nicht. Sofern Sie keine Impfung haben, sollten Sie dies schnell nachholen. Alternativ machen Sie einen PCR-Test, bevor Sie ins Ausland reisen. Allerdings werden Sie als geimpfte Person weniger Schwierigkeiten haben zu reisen.

In einigen Urlaubsländern sind manche Restaurants oder Cafés geschlossen. Sie müssen sich beim Urlaub darauf einstellen, dass andere Länder andere Abstandsregelungen und Kontaktverbote haben. In einigen Ländern ist immer noch ein Lockdown vorhanden. Wenn ein Lockdown gilt, sollten Sie in das Land nicht einreisen.

Mit Corona Impfzertifikat reisen

Wenn Sie sich geimpft haben, sollten Sie dies auch zeigen. Lassen Sie sich in der Apotheke ein Impfzertifikat ausdrucken oder holen Sie sich die Corona App. Beim Reisen zeigen Sie die App mit QR Code vor. Als geimpfte Person profitieren Sie von vielen Vorteilen und unterliegen nicht den vielen Einschränkungen, welche für ungeimpfte Personen gelten.

Informieren über Urlaubsland

Wenn Sie ins Ausland reisen, müssen Sie sich über die lokalen Corona-Regeln informieren. Gleichzeitig sollten Sie in Erfahrung bringen, welche Sehenswürdigkeiten Sie sich anschauen können. Wenn Sie einen Aktivurlaub mit Ihrer Familie machen, schauen Sie sich an, welche Outdoor-Aktivitäten Sie im Umland machen können.

Informieren Sie sich auch darüber, wie Sie ins Urlaubsland kommen. Möglicherweise ist die Anreise mit dem Auto angenehmer. Alternativ fahren Sie mit der Bahn in den Urlaub. Auf diese Weise haben Sie weniger Stress und können ein Buch lesen oder den Blick durch die Landschaft schweifen lassen, während Sie sich entspannen.

Wenn Sie in Urlaubsländer möchten, die weiter weg liegen, müssen Sie mit dem Flugzeug anreisen. Beachten Sie bitte, dass jede Fluglinie die Passagiere darum bittet, eine Maske zu tragen. Wenn Sie ohne Maske ins Flugzeug steigen, kann Ihnen der Eintritt verwehrt bleiben. Nehmen Sie dies bitte ernst und nehmen Sie genügend Masken für Sie und Ihre Familie mit. Ersatzmasken sollten Sie immer dabei haben.