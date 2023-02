Umzug leicht gemacht – Es geht auch entspannt

Die meisten Menschen verbinden einen stressfreien Umzug noch immer mit der Beauftragung eines Umzugsunternehmens. Sind diese Kosten nicht im Budget enthalten, muss ein selbst organisierter Umzug keinesfalls Nerven kosten und im Chaos enden. Die nachfolgenden Tipps helfen dem Wohnungswechsel zu mehr Struktur und erleichtern den Neuanfang am neuen Wohnort.

Familie und Freunde als Umzugshelfer gewinnen

Bei einem Umzug zu helfen, steht auf der Liste an gemeinsamen Freizeitaktivitäten mit Familie und Freunden nicht sehr weit oben. Um dennoch ausreichend Helfer vor Ort zu wissen, ist es hilfreich, dieses Thema nicht zu kurzfristig zur Sprache zu bringen. Sechs bis acht Wochen im Voraus ist ein angemessener Zeitraum, um mit dieser Bitte an den Familien- und Freundeskreis heranzutreten. Wird neben der körperlichen Kraft beim Tragen von Umzugskartons auch das Fahrzeug zum Transport benötigt, ist es wichtig, auch diese Anforderung an die Umzugshelfer vorab zu kommunizieren.

Zeichnet es sich ab, dass nur wenige Menschen am Umzugstag ihre Hilfe anbieten, ist bei einer frühen Anfrage ausreichend Zeit für Alternativen vorhanden. Dazu gehört zum Beispiel, einen Aushang in der Nachbarschaft anzubringen oder über das Schwarze Brett an Universitäten willige Umzugshelfer zu finden. Das Gleiche gilt für das Anmieten eines Fahrzeugs oder Transporters mit ausreichend Platz für den gesamten Hausrat.

Warum die Waage beim Packen nicht fehlen sollte

Etwa die Hälfte des Hausrats sollte schon eine Woche vor dem Umzug in Kisten verpackt sein. Dazu gehören unter anderem Kleidung für die übrigen Jahreszeiten, nicht benötigte Küchenutensilien oder auch Aktenordner und Bücher. Hilfreich ist es hierfür eine Ecke im Wohnzimmer oder dem Flur bereitzuhalten, um die Kisten platzsparend übereinander stapeln zu können. Ein weiteres wichtiges Utensil für das Packen der Umzugskartons ist eine Waage. Die aus Pappe bestehenden Kisten besitzen ein Gewichtslimit von 15 bis 20 kg. Mithilfe einer Waage lässt sich auf einen Blick erkennen, wann dieses Limit erreicht ist.

Wichtige Gegenstände sollten weiterhin schnell zur Hand sein

Im Rahmen eines Umzugs gibt es hunderte kleine und größere Handgriffe zu erledigen. Die alltägliche Routine gehört auch am Tag des Umzugs weiterhin zum Bestandteil des Tages. Dazu gehört es zum Beispiel, Medikamente griffbereit zu haben und nicht inmitten des Umzugs Kisten nach Medizin durchsuchen zu müssen. Das gilt auch für Medikamente, die Haustiere benötigen, die ebenfalls umziehen. Für Haustiere und Kinder, die noch nicht beim Tragen mit anpacken können, ist es hilfreich eine Betreuung zu organisieren. Das reduziert den Stress und erlaubt es auch diesen Familienmitgliedern, den Umzug als stressfrei in Erinnerung zu behalten.

Die Sicherung der Möbel steht an erster Stelle

Sich von unerfahrenen Umzugshelfern Unterstützung zu sichern, ist mit einem gewissen Risiko behaftet. Das trifft speziell auf den Transport großer oder schwerer Möbelstücke zu. Aus diesem Grund ist es hilfreich, schon im Vorfeld für mehr Sicherheit zu sorgen. Dafür kann es empfehlenswert sein, herausnehmbare Einlegeböden aus Schränken zu entfernen oder die Türen mit Klebeband zu verschließen. Bei Elektrogeräten wie Wasch- und Spülmaschinen sollte das gesamte Wasser abgelaufen sein, um keine Überschwemmung im Kofferraum zu verursachen. Zudem ist es ratsam, den Werkzeugkasten bereitzuhalten, falls schmale Türen oder Treppenhäuser einen Abbau der Möbel erfordern.

In der neuen Wohnung erleichtert ein Farbsystem die Zuordnung

Ein Umzug teilt sich in zwei Herausforderungen auf. Zum einen die alte Wohnung leerzuräumen und zum anderen den Hausrat in der neuen Wohnung zu platzieren. Damit Umzugskartons nicht kreuz und quer abgestellt werden, kann es nützlich sein, ein Farbsystem zu verwenden. Jedem Raum in der neuen Wohnung wird eine Farbe zugeordnet. Auf den Umzugskartons wird die dazugehörige Farbe aufgeschrieben oder mit einem Sticker in diesem Farbton gekennzeichnet. Vor Ort müssen nur Zettel oder buntes Bastelpapier an beide Türseiten der Räume geklebt werden und schon verläuft dieser Teil des Umzugs ebenfalls deutlich entspannter.