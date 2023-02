So schützen Sie Ihre Augen vor übermäßiger Bildschirmarbeit

Die meisten Arbeitnehmer sind in modernen Arbeitsumfeldern zunehmend abhängig von digitalen Werkzeugen und Technologien. Von Computern über Tablets bis zu Smartphones, Bildschirme und Touchscreens sind allgegenwärtig. Leider kann sich der ständige Blick auf Monitore negativ auf die Gesundheit unserer Augen auswirken.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen einige nützliche Tipps vor, mit deren Hilfe Sie Ihre Augen vor den Auswirkungen übermäßiger Bildschirmarbeit schützen können.

Anstrengende Pixel

Unabhängig davon, ob Sie in einem Büro oder von zu Hause aus arbeiten, verbringen Sie wahrscheinlich sehr viel Zeit am Computer. Jede Minute an einem Monitor kann Ihre Augen belasten. Zum Glück gibt es einige einfache Maßnahmen, die Sie ergreifen können, um sicherzustellen, dass Ihre empfindlichen Augen während der Arbeit bestmöglich geschützt sind.

Wenn die Probleme trotz aller Gegenmaßnahmen dauerhaft anhalten, sollten Sie gegebenenfalls Ihren Haus- oder einen Augenarzt konsultieren. Möglicherweise leiden Sie an einer Augenkrankheit, die nicht direkt auf die Arbeit an Computerbildschirmen zurückzuführen ist.

Das sind die häufigsten Augenleiden

Viele Menschen, die regelmäßig am Bildschirm arbeiten, leiden an Augentrockenheit (Dry Eye). Darüber hinaus sind unter anderem diese Augenleiden weitverbreitet:

Kurzsichtigkeit (Myopie)

Weitsichtigkeit (Hyperopie)

Astigmatismus

Alterssichtigkeit (Presbyopie)

Grüner Star (Glaukom)

Grauer Star (Katarakt)

Makuladegeneration

Uveitis

Retinopathie (Netzhauterkrankung)

Konjunktivitis

Blepharitis (Lidrandentzündung)

Diabetic Retinopathy (Diabetische Retinopathie)

Chorioretinitis (Entzündung der Netzhaut und Chorioidea)

Strabismus (Schielen)

Maßnahmen wie das Augenlasern können unter anderem bei Kurz- und Weitsichtigkeit Abhilfe schaffen – hier erfahren Sie alles über die Behandlungsfelder des Augenlaserns. Weitere Maßnahmen werden im Folgenden vorgestellt.

Diese Maßnahmen entlasten Ihre Augen

Rote, müde und gereizte Augen können Sie bei der Arbeit mit diesen Maßnahmen entlasten:

Richtiges Aufstellen Ihres Monitors

Der Ort, an dem Sie Ihren Monitor aufstellen, spielt eine wichtige Rolle beim Schutz Ihrer Augen. Achten Sie darauf, dass er mindestens 40 bis 80 cm von Ihrem Gesicht entfernt und etwas unterhalb der Augenhöhe positioniert ist. Diese einfach zu bewerkstelligende Einstellung kann dazu beitragen, dass Ihre Augen nicht überanstrengt werden und im Laufe des Tages nicht ermüden.

Passen Sie die Helligkeitseinstellungen an

Auch die Helligkeitseinstellungen Ihres Geräts sind ausschlaggebend dafür, wie gut Ihre Augen mehrere Stunden Bildschirmarbeit verkraften können. Stellen Sie die Helligkeit Ihres Monitors nach Möglichkeit so ein, dass sie der Helligkeit des Raumes um Sie herum entspricht. So vermeiden Sie Blendungen und Reflexionen, die Ihre Augen schneller ermüden können.

Machen Sie genügend Pausen

Es ist wichtig, dass Sie Pausen einlegen, wenn Sie längere Zeit am Computer arbeiten oder auf ein Tablet schauen. Wenden Sie etwa alle 15 Minuten Ihren Blick vom Bildschirm ab und konzentrieren Sie sich jedes Mal für etwa 20 Sekunden auf einen mindestens sechs Meter entfernten Punkt. Dieser Trick gibt Ihren Augen die Möglichkeit, sich zu entspannen und auszuruhen, bevor Sie sich wieder an die Arbeit machen. Zudem sollten Sie bei der Arbeit am Bildschirm häufig blinzeln. Das Blinzeln hält Ihre Augen feucht und reduziert Trockenheit und Reizungen.

Angemessene Beleuchtung

Ein weiterer wichtiger Faktor, den Sie zum Schutz Ihrer Augen berücksichtigen sollten, ist die Beleuchtung. Zu viel Licht kann vom Bildschirm reflektiert werden und Ihre Augen zusätzlich belasten. Achten Sie also darauf, dass Ihr Arbeitsplatz ausreichend beleuchtet ist und dass alle Fenster gegebenenfalls mit Jalousien oder Vorhängen abgedeckt sind. Es ist auch wichtig, dass Sie nicht zu nahe an Lichtquellen wie Lampen oder Deckenleuchten sitzen. Dies kann zu Spiegelungen auf dem Bildschirm führen, die unsere Sehkraft unnötig einschränken.

Versuchen Sie nach Möglichkeit, natürliche Lichtquellen wie Sonnenlicht anstelle von künstlichem Licht zu verwenden.

Fazit: Augen vor anstrengender Bildschirmarbeit schützen

Wenn Sie diese einfachen Tipps befolgen, können Sie sicherstellen, dass Sie die richtigen Maßnahmen ergreifen, um Ihre Augen zu schützen. Sie sollten sie stets beherzigen, wenn Sie im Büro oder anderswo digitale Geräte verwenden. Denken Sie unbedingt daran, dass häufige Pausen über den Tag verteilt dazu beitragen, dass sich Ihre Augen ausruhen können und gesund bleiben.