Warum sollte man Geld sparen?

Sparen – aber warum?

Immer wieder hört man, dass man Geld sparen sollte. Natürlich macht das Sinn, wenn man bestimmte Ziele hat, für die man große Geldsummen benötigt. Das können zum Beispiel Reisen, der Hausbau oder ein teures Auto sein. Daneben gibt es allerdings noch andere Gründe, warum es sinnvoll ist, Geld zu sparen. Wir schauen uns das Ganze jetzt genauer an und finden heraus, warum sich das Sparen außerdem lohnt.

Einen bewussten Umgang mit Geld erlernen

Schon Kindern sollte man beibringen, wie man richtig und bewusst mit Geld umgeht. Aber auch als Erwachsener ist es sinnvoll, den Überblick über seine Finanzen nicht zu verlieren oder sogar übermütig zu werden. Damit man sein Geld bewusst nutzt, sollte das Sparen eine Rolle in der Finanzaufteilung spielen. Den Großteil gibt man natürlich für Dinge wie die Miete und das Einkaufen aus. Außerdem sollte man sein Geld auch dafür nutzen, sich ein Hobby oder schöne Abende im Restaurant oder in der Bar zu ermöglichen. Daneben ist es allerdings wichtig, jeden Monat einen bestimmten Betrag auf ein separates Konto zu überweisen. So lernt man, den Wert seines Gelds zu schätzen und es sinnvoll und in Maßen einzusetzen.

Man weiß nie, was passiert

Ein weiterer Punkt, warum Sparen sinnvoll ist, ist die Unvorhersehbarkeit des Lebens. Manchmal passieren Dinge, mit denen man niemals gerechnet hätte und hohe Kosten kommen auf einen zu. Hier gibt es auch zahlreiche Beispiele aus der Wirtschaft.

Gründe für plötzliche hohe Kosten können zum Beispiel ein nötiger Umzug oder eine schwere Krankheit sein. Wenn man kein Geld zurückgelegt hat, kann es schwer werden, das nötige Geld aufzubringen und man ist gegebenenfalls auf die Unterstützung von Verwandten oder die Aufnahme eines Kredits angewiesen. Hat man hingegen Geld gespart, ist man flexibel und abgesichert in der Zukunft. Das kann die Angst verringern, wenn man daran denkt, was einen im Laufe seines Lebens alles erwarten kann.

Für das Alter vorsorgen

Auch ein wichtiger Punkt, der für das Sparen spricht, ist die Altersvorsorge. Zahlreiche Menschen kommen trotz jahrzehntelanger Arbeit leider nicht mit ihrer Rente aus. Damit man selbst als Rentner nicht in eine finanzielle Notlage gerät, sollte man früh damit anfangen, Geld für später zurückzulegen. Hier ist wichtig zu betonen, dass bereits kleinste Beträge etwas bringen. Bedenkt man die vielen Monate und Jahre, die man bis zur Rente spart, können schon bei wenigen Euro pro Woche oder Monat hohe Summen entstehen. So wird es auch schon jungen Menschen, die studieren oder eine Ausbildung machen, möglich, für ihre Rente vorzusorgen.

Einen neuen Weg einschlagen

Manchmal kommt man in seinem Leben an einen Punkt, an dem es nicht mehr weitergeht und man etwas ändern muss. Häufig braucht man dafür vor allem eines: Geld. Ob es um einen Umzug oder einen Jobwechsel geht – alles ist mit einem gewissen Risiko verbunden. Zum Beispiel kann die Jobsuche unerwartet viel Zeit in Anspruch nehmen. Hat man keine Rücklagen, auf die man zurückgreifen kann, kommt es auch hier schnell zu einer finanziellen Notlage.