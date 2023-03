Kreativität als Unternehmenskonzept

In der heutigen Zeit kann nahezu alles zu Geld gemacht werden, vor allem mit der Kombination des Internets. Daher wagen viele den Schritt in die Selbstständigkeit und das mit ihrer Kreativität. Das funktioniert bei den meisten auch sehr gut, solange sie es richtig vermarkten. Das ist auch der wesentliche Aspekt, auf den es ankommt. Das richtige Marketingkonzept ist entscheidend dafür, ob ein Unternehmen auf kreativer Basis gut funktionieren kann oder nicht.

Kreativität kann in unterschiedlichen Facetten vorkommen und all diese Punkte können monetarisiert werden. Auf sozialen Medien gelingt dies zum Beispiel am einfachsten, sodass einfach ein Kanal erstellt und dort Werbung betrieben wird. Wenn das Konzept dahinter stimmt, ist der Erfolg schon fast garantiert.

Kunst, Text oder Herstellung

Sowohl mit künstlerischen Fähigkeiten, textlichem Talent oder der Herstellung von einzigartigen Gegenständen und Objekten kann über das Internet Geld verdient werden. Einige Leute sind so erfolgreich damit, dass sie aus ihrem Hobby einen sehr lukrativen Job gemacht haben. Das lässt sich insbesondere bei jungen Leuten finden, die aus einer einfachen „Schnapsidee“ ihren beruflichen Weg gefunden haben.

Dafür werden Onlineplattformen und soziale Medien vermehrt genutzt. Etsy ist zum Beispiel eine Anlaufstelle, um Kunst und Gegenstände zu verkaufen. Dort kann binnen weniger Minuten ein eigener Shop entstehen, der gleichzeitig erfolgreich vermarktet werden kann. Wenn zusätzlich auch noch Werbung auf sozialen Medien wie Instagram, Facebook und TikTok betrieben wird, ist es fast schon ein garantiertes Erfolgskonzept.

Andere nutzen wiederum Streaming- und Videoportale wie YouTube und Twitch. Dort lassen sich vor allem auch Persönlichkeiten gut verkaufen, wobei dies in der heutigen Zeit deutlich schwieriger geworden ist (sehr hohe Anzahl an Streamern und Content Creatorn). Dennoch ist es erfolgreich umsetzbar, wenn besondere Charakterstärken oder gewisses Charisma bestehen.

Darüber hinaus bietet sich auch das Expertenwissen über ein Thema an. Das kann zum Beispiel auch über die Kenntnisse über eine Sprache geschehen. Damit lässt sich ein Übersetzungsbüro eröffnen, das immer sehr gefragt ist. Mit dem Texten an sich lässt sich aktuell auch sehr gutes Geld verdienen. Viele Unternehmen, Webseiten und Privatpersonen suchen fähige Texter, die ihre Ideen und Visionen auf Papier bringen können. Obwohl auch dieser Markt immer stärker umkämpft ist, bestehen dennoch viele Möglichkeiten für eine Selbstständigkeit.