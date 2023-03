Die sozialen Medien als Marketinginstrument

Social Media bzw. die sozialen Medien hatten in den vergangenen Jahren einen enormen Boom. Sie gehören mittlerweile zum Alltag vieler Menschen und sind nicht mehr wegzudenken. Gerade die jüngere Generation kann sich mittlerweile kein Leben mehr ohne Social Media vorstellen. Der erste Griff am Morgen geht zum Handy und somit auch zu den sozialen Medien wie Facebook und Instagram. Social Media ist aber nicht nur für Privatpersonen interessant, auch Unternehmen haben in den vergangenen Jahren das Potenzial der sozialen Medien erkannt.

Warum ist Social Media für Unternehmen sinnvoll?

Die sozialen Medien haben in den vergangenen Jahren enorm an Potenzial für Unternehmen gewonnen. Mittlerweile gehören diese in vielen Unternehmen zum Standardinstrument im Marketing, denn gerade die jüngere Generation ist in den sozialen Medien anzutreffen. Genau hier versteckt sich das Potenzial der sozialen Medien für Unternehmen, denn Unternehmen können in Social Media ihre Zielgruppe genau ansprechen und haben somit eine höhere Chance auf eine erfolgreiche Werbekampagne. Ein weiterer positiver Punkt von Social Media sind die vergleichbar geringen Kosten für Werbeanzeigen. Diese sind meist bedeutend günstiger als bei herkömmlichen Anzeigen.

Wie können Unternehmen die sozialen Medien nutzen?

Grundsätzlich gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie Unternehmen die sozialen Medien nutzen können. Dabei kommt es vor allem auf die Auswahl der geeigneten Plattform an, da die Plattformen unterschiedliche Zielgruppen besitzen. So ist auf der Plattform Facebook eher die ältere Generation anzutreffen. Die jüngere Generation hingegen verwendet eher Plattformen wie zum Beispiel TikTok und Instagram. Insofern ist es für Unternehmen wichtig, die geeignete Zielgruppe zu ermitteln und anschließend die richtige Plattform festzulegen. Sobald eine geeignete Plattform festgelegt worden ist, kann ein Unternehmen unterschiedliche Marketingmaßnahmen ergreifen.

Unternehmen können hierbei gezielt Werbeanzeigen in den verschiedenen sozialen Medien schalten. Dazu gehören zum Beispiel Anzeigen zwischen den einzelnen Storys oder In-Feed Anzeigen. In-Feed Anzeigen werden an den eigentlichen Inhalt angepasst und somit auch zwischen diesen angezeigt. Diese Art von Werbeform ist auf den meisten sozialen Medien möglich und hat den Vorteil, dass eine konkrete Zielgruppe festgelegt werden kann.

Eine andere Möglichkeit, um Marketing auf den sozialen Medien zu betreiben, ist die Erstellung eines eigenen Accounts auf bestimmten Plattformen. Hierbei muss jedoch beachtet werden, dass dies keine direkte Werbemaßnahme ist. Es geht hier vielmehr um den Kundenkontakt und die Pflege der Kundenbeziehungen. Außerdem ist zu beachten, dass die Pflege eines eigenen Profils häufig aufwendiger ist, als man sich das vorstellt. Es müssen konkrete Ziele festgestellt und ein Redaktionsplan erstellt werden. Wichtig ist es, dem Leser einen Mehrwert zu bieten, damit die Beiträge auch eine Reichweite in den Social Media erhalten.

Zum anderen gibt es die Möglichkeit, Influencer-Marketing zu betreiben. Influencer sind Personen, welche eine große Reichweite in den sozialen Medien besitzen und diese beeinflussen können. Die Influencer stellen ihren Followern bestimmte Produkte, Marken oder Dienstleistungen vor und werden hierfür bezahlt. Wichtig ist hier vor allem den richtigen Influencer auszuwählen, da diese unterschiedliche Zielgruppen haben und somit nicht unbedingt die für das Unternehmen festgelegte und relevante Zielgruppe ansprechen.

Grundsätzlich gibt es also verschiedene Möglichkeiten, um die sozialen Medien in das Marketing zu integrieren. Diese werden häufig miteinander kombiniert, um so die Reichweite zu steigern.

Autor: Annalena Rüsche