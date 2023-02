10 Tipps für mehr Nachhaltigkeit im Unternehmen

Nachhaltigkeit – ein Thema, das sprichwörtlich in aller Munde ist. Dabei wird vor allem das nachhaltige Leben in Privathaushalten thematisiert. Aber wie sieht es mit Unternehmen oder dem Büro aus? Denn auch dort lässt sich mit einfachen Methoden das Bewusstsein verbessern, um die vorhandenen Ressourcen zu schonen und mit diesen nachhaltiger umzugehen.

Nachhaltigkeit bedeutet eben nicht nur an die Umwelt zu denken, sondern auch den Blick in die Zukunft schweifen zu lassen. Denn mit vorhandenen Ressourcen wie Wasser und Energie sollte sparsam umgegangen werden, damit auch die zukünftigen Generationen von diesen profitieren können. Und neben verschiedenen Privathaushalten entscheiden sich auch immer mehr Unternehmen, die Nachhaltigkeit in den Alltag zu integrieren. Und das ist oftmals gar nicht so schwer, wie man meinen könnte.

1. Nachhaltigkeit fördern durch den Verzicht von PET-Flaschen

Plastikflaschen, in denen das Wasser mit zur Arbeit genommen wird, gehören zum Alltag in vielen Büros. Doch gerade diese Einwegflaschen sind alles andere als nachhaltig. Der Plastikmüll in den Weltmeeren nimmt stetig zu, während zugleich für die Herstellung, Abfüllung, Reinigung und Transport der PET-Flaschen wertvolle Ressourcen verschwendet werden. In Bezug auf die Nachhaltigkeit kann es sich deshalb als sinnvoll erweisen, die Verwendung von PET-Flaschen zu vermeiden und stattdessen gefiltertes Trinkwasser in Mehrwegflaschen zu genießen.

Vor allem Glasflaschen oder auch Karaffen eignen sich hervorragend, um den Durst mit frisch gezapftem Leitungswasser zu stillen. Oder wie wäre es beispielsweise mit individualisierten Mehrwegflaschen für die Mitarbeiter, auf denen das Firmenlogo zu sehen ist? Aus solchen Flaschen schmeckt das Wasser sicherlich noch besser. Damit dieses auch frei von Verunreinigungen oder gar schädlichen Substanzen ist, können auf Vitalhelden.de praktische Filtersysteme gefunden werden. Diese lassen sich kinderleicht in jeder Teeküche etc. installieren und filtern auf nachhaltige Weise das Leitungswasser, sodass dieses ohne Bedenken getrunken werden kann.

2. Platz sinnvoll nutzen

Im Bereich der Ressourcen darf auch die Bürofläche nicht vergessen werden. So wird beispielsweise nicht jeder Büroraum immer genutzt. Häufig lässt sich dies beobachten, wenn Mitarbeiter lieber das Home-Office favorisieren. Dementsprechend kann es sich für Unternehmen lohnen, Arbeitsplätze zusammenzulegen – sofern nicht jeder Mitarbeiter zwingend ein eigenes Büro haben muss. Auf diese Weise lässt sich nicht nur die Natur schonen, sondern auch das Networking und der Austausch unter Kollegen wird gefördert.

Neben der Reduzierung von Bürofläche, mit der sich auch wieder Kosten einsparen lassen, kann zudem auch über eine Bürogemeinschaft oder den sogenannten Coworking-Space nachgedacht werden. Bei diesem nachhaltigen Trend werden Schreibtische oder auch komplette Büros untervermietet.

3. Mehr Grün in den Büros

Warum nicht einfach ein paar Pflanzen in die Büros integrieren? Auf diese Weise lässt sich eben nicht nur das Raumklima verbessern, sondern auch unangenehme Geräusche werden gedämmt, während zugleich Konzentration und Produktivität der Mitarbeiter gefördert wird. Und zum Gießen der Pflanzen muss dann auch nicht das wertvolle Leitungswasser verwendet werden. Stattdessen lässt sich Regenwasser in Schüsseln auffangen und kann anschließend hervorragend zum Blumengießen genutzt werden. Und auch der Kaffeesatz aus der Kaffeemaschine, die in vielen Büros unverzichtbar ist, kann noch weiterverwendet werden – beispielsweise zum Düngen der Büropflanzen.

4. Nachhaltigkeit und Mülltrennung

Ein echter Klassiker im Bereich der Nachhaltigkeit ist die Mülltrennung. Auch dies lässt sich kinderleicht in jedem Büro umsetzen. Jedes Unternehmen sollte demnach verschiedene Mülleimer für Restmüll, Bio-Abfälle, Papier und Plastik parat haben. Einmal damit angefangen, wird sich die Mülltrennung schon bald zu einem echten Selbstläufer entwickeln, sodass die Umwelt geschont werden kann.

5. Nachhaltige und umweltfreundliche Reinigungsmittel nutzen

Putz- und Reinigungsmittel sind oftmals mit verschiedenen chemischen Zusätzen versetzt, die durch das Abwasser auch wieder in den Wasserkreislauf gelangen. Aber auch die Natur kann unter diesen chemischen Zusätzen immens leiden. Um dies zu vermeiden, sollten ökologische Reinigungsmittel verwendet werden. Zudem empfehlen sich Nachfüllpacks, um den Plastikmüll zu reduzieren. Alternativ kann auch auf Zitronensäure und Natron zurückgegriffen werden. Mit diesen beiden Helfern lassen sich selbst hartnäckige Flecken und Schmutz beseitigen.

6. Papier sparen – der Umwelt zuliebe

In vielen Büros wird Papier in Massen verwendet und nicht selten auch verschwendet. Bei jedem Ausdruck sollte deshalb genau überlegt werden, ob dieser wirklich nötig ist. Denn E-Mails oder andere Dokumente müssen nicht immer ausgedruckt werden, sondern lassen sich auf dem Rechner oder in der Cloud auch in digitalen Ordnern strukturieren und selbst archivieren. Auch die Kommunikation mit Kunden muss nicht immer in schriftlicher Form erfolgen, die anschließend auch noch per Post verschickt wird. Oftmals reicht eine E-Mail oder auch ein Anruf. Bei der Wahl des Papiers sollte zudem immer recyceltes Papier verwendet werden. Besonders umweltfreundlich sind zudem Druckerfarben auf natürlicher Basis anstatt auf Erdölbasis.

Papier kann aber auch auf der Toilette eingespart werden. Beispielsweise durch den Einsatz eines Kaltluft-Händetrockners. Auf diese Weise wird die Umwelt deutlich mehr geschont als durch die Verwendung von Papierhandtüchern, die in vielen Büros nicht selten auch zu einem echten Müllproblem werden.

7. Büros richtig einrichten

Auch bei der Einrichtung der einzelnen Büros lässt sich das Thema Nachhaltigkeit integrieren. Werden die Räume beispielsweise hell gestrichen und zugleich mit hellen Möbeln eingerichtet, kann Strom gespart werden. Denn durch die maximale Wirkung des natürlichen Lichts kann auf zusätzliche Lampen verzichtet werden.

Beim Kauf der Büromöbel empfiehlt es sich zudem auf naturbelassene Stoffe zu achten. Sprich, Lacke, Farben aber auch die Polsterung von Sofas oder Stühlen sollten umweltfreundlich sein. Darüber hinaus lässt sich auf diese Weise verhindern, dass die Mitarbeiter die chemischen Stoffe einatmen müssen, sodass sich unter anderem auch Allergien oder Überempfindlichkeitsreaktionen vermeiden lassen. Alternativ können Möbel auch aus zweiter Hand gekauft werden. Secondhand hat sich vor allem in den letzten Jahren zu einem beliebten Trend im Bereich der Nachhaltigkeit entwickelt. So lassen sich eben auch Büroeinrichtungen finden, die zwar schon einmal verwendet wurden, aber immer noch gut erhalten sind.

8. Online-Meeting anstatt Dienstreisen

Statt die Mitarbeiter auf Dienstreisen zu schicken, können auch Online-Meetings einberufen werden. Das spart nicht nur Zeit und Geld, sondern schont auch wertvolle Ressourcen. Darüber hinaus erweisen sich Online-Meetings oftmals als viel effektiver, da auch noch andere Mitarbeiter zugeschaltet werden können. Bei Dienstreisen ist dies oftmals nicht möglich. Online-Meetings können weltweit geschaltet werden, sodass auch Kunden oder Geschäftspartner in anderen Ländern schneller erreicht werden können als bei einer Reise. Und mit den richtigen Tipps lässt sich jedes Online-Meeting erfolgreich umsetzen.

9. Die Anschaffung von Elektrogeräten überdenken

Auch für die Herstellung von verschiedenen Elektrogeräten, die in Büros und Unternehmen unverzichtbar sind, werden Ressourcen verbraucht. Um diese zu sparen, sollte bereits vor der Anschaffung genau überlegt werden, ob diese überhaupt nötig ist. So ist unter anderem der Kauf eines Fax-Gerätes in der heutigen Zeit mehr als fraglich. Neben dem Verschicken von E-Mails lassen sich mittlerweile im Internet auch virtuelle Fax-Alternativen finden.

Ist der Kauf eines neuen Gerätes unerlässlich, sollte vor allem darauf geachtet werden, dass dieses energiesparend ist. So lassen sich viele Ressourcen und natürlich auch die Energiekosten sparen. Vor dem Neukauf eines Gerätes gilt zudem zu prüfen, ob das Alte nicht doch noch durch eine Reparatur weiterverwendet werden kann. Eine Reparatur ist oftmals günstiger und vor allem nachhaltiger als ein Neukauf.

10. Grünflächen nachhaltig gestalten

Zum Unternehmen oder Büro gehören Grünflächen? Dann lässt sich auch auf diesen das Thema Nachhaltigkeit umsetzen. So können diese Grünflächen eben nicht nur zum Anbau von leicht pflegenden Obst- und Gemüsesorten verwendet werden, sodass die Mitarbeiter gelegentlich einen gesunden Snack genießen können. Auch bienenfreundliche Blumen lassen sich auf Grünflächen pflanzen. Gerade die Population der Bienen hat in den letzten Jahren deutlich abgenommen, sodass die Insekten mit solch einer bienenfreundlich gestalteten Grünfläche in vielerlei Hinsicht unterstützt werden können.