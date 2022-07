Was eine gute Unternehmenswebsite ausmacht

Köln. Die deutschen Dachdeckerbetriebe verfügen über ein gutes Auftragspolster. Wie der Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH) am Mittwoch in Köln mitteilte, haben die Betriebe zurzeit einen Auftragsbestand von 3,7 Monaten, was nicht zuletzt der Generierung von Aufträgen aus dem Konjunkturpaket II geschuldet sei.